Bloomberg: Россия может потерять почти 30% морского экспорта нефти 14.01.2025, 11:47

Из-за новых санкций США.

Новый раунд ужесточения американских санкций, под которые попали «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», а также более 180 танкеров «теневого» флота Кремля, ставит под угрозу продажи нефти за рубеж в объеме до 800 тысяч баррелей в сутки. Такую оценку в обзоре в понедельник дают аналитики Альфа-банка.

В результате российские нефтяные компании могут потерять 27,5% морского нефтяного экспорта, который, по данным Bloomberg, составлял 2,9 млн баррелей в день по состоянию на начало января.

Общий экспорт российской нефти, с учетом трубопроводных поставок в Венгрию, Словакию и Китай, — выше: в декабре он составлял 5 млн баррелей в сутки, по данным Международного энергетического агентства. Суммарные потери в экспорте, таким образом, могут составить более 15%, оценивает Альфа-банк.

После введения санкций, которые стали одним из самых сильных ударов по нефтяной отрасли РФ с начала войны, 65 танкеров с российской нефтью были вынуждены остановиться в море, в том числе у побережий Китая, России и на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на данные слежения за судами. Пять из попавших под ограничения судов стоят близ Сингапура, еще семь находятся на дрейфе на подходах к портам КНР.

Индия и Китай, ставшие главными покупателями российских баррелей после европейского эмбарго, уже ищут альтернативу нефти из РФ на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, рассказали Reuters работающие в Азии трейдеры. По их словам, НПЗ двух стран, которые в сумме закупают больше 80% всего нефтяного экспорта из России, уже приобрели партии в ОАЭ, Анголе, Омане и Бразилии, а также ведут переговоры с канадскими поставщиками.

Индия ожидает, что Россия увеличит скидки на свою нефть, чтобы уложиться в ценовой потолок стран G7 — $60 за баррель, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник в Нью-Дели. По его словам, индийские порты продолжат принимать российские грузы, заказанные до 10 января — даты введения санкций, однако дальнейшие поставки пока под вопросом.

По данным Bloomberg, правительство Индии в понедельник провело экстренные совещания, чтобы оценить последствия санкций, которые, по словам чиновников, могут привести к перебоями с поставками нефти на срок до 6 месяцев и затронуть треть индийского нефтяного импорта.

Под «прощальные» санкции администрации Джо Байдена, помимо «Сургунефтегаза» и «Газпром нефти», попали также 30 нефтесервисных компаний, которые облсуживали скважины на территории России, два крупных НПЗ — Московский и Омский, Сургутнефтегазбанк, два СПГ-завода «Газпрома» («Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк»), а также ключевая «дочка» «Роснефти» «РН-Ванкор», которая является оператором крупнейшего проекта компании «Восток Ойл».

Кроме того, в «черные списки» персональных санкций, с блокировкой всех активов и запретом на выдачу виз, были включены топ-менеджеры российской нефтяной отрасли: Вадим Воробьев («Лукойл»), Александр Дюков («Газпром нефть»), Наиль Маганов («Татнефть»), Сергей Кудряшов («Зарубежнефть») и Владимир Чернов («Башнефть»).

Скорее всего, российским нефтяным компаниям придется увеличить скидки на свои баррели, чтобы продолжать продавать нефть, пишут аналитики ПСБ. Кроме того, может «повыситься стоимость фрахта, а также могут усложниться расчеты, что в совокупности приведёт к снижению российского экспорта», добавляют в банке.

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