Дроны атаковали нефтеперерабатывающую станцию «Калейкино» в Татарстане
- 14.01.2025, 11:50
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С самого утра в городе слышны звуки автоматной очереди.
Беспилотники сумели долететь и до Татарстана, атаковав в Альметьевске нефтеперекачивающую станцию «Калейкино».
Местные паблики пишут о том, что с самого утра в городе слышны звуки автоматной очереди. ВС РФ пытаются сбить дроны, которые массово атаковали Альметьевск.
Местные жители сообщили о том, что оцеплено предприятие, которое атаковали дроны. Также идет эвакуация рабочего персонала, информирует ресурс «Диалог.UA».
В Сети появились не одни кадры с дронами, которые кружили в районе НПС «Калейкино».
О «хлопках» жители Альметьевска сообщают из разных уголков города: они были как на западе, так и в центре. Местная власть уже отчиталась о сбитии всех дронов, которые летели в сторону Альметьевска. Один якобы был уничтожен из стрелкового оружия, а второй с помощью ПВО.
Российские паблики также сообщили и о ночной атаке дронов на Казань. Якобы возле местного химзавода был уничтожен дрон «Лютый». Еще четыре «хлопка» были слышны в районе Авиастроя, где находится Северный вокзал.