Житель Брестчины переписывался сам с собой, представляясь мошенником 14.01.2025, 11:49

Зачем это ему понадобилось?

24-летний житель Березовского района, проиграв деньги в азартных играх, придумал историю о том, как стал жертвой киберпреступников, сообщили в Березовском районном отделе Следственного комитета. Теперь там начали расследовать уголовное дело о заведомо ложном доносе, пишет «Телеграф».

По данным следствия, мужчина дважды обращался в милицию. Сначала он заявил, что с его банковского счета «украли» более 700 рублей. Затем — что мошенники без его ведома «оформили на него кредит в банке» на сумму свыше 5 тысяч рублей. В доказательство своих слов мужчина показал переписку с «киберпреступниками», которые якобы завладели его паспортными данными.

Сначала Березовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о хищении имущества путём модификации компьютерной информации. Следователи осмотрели компьютерную технику, изучили банковские документы и выяснили, что «похищенные» деньги ушли на счета букмекерских контор. Однако никаких следов взлома они не обнаружили.

Позже один из свидетелей рассказал, что его знакомый мог проиграть деньги в азартных играх. Выяснилось, что молодой человек сам взял кредит в банке, а потом переписывался сам с собой с другого аккаунта в Telegram, чтобы создать видимость общения с мошенниками.

В итоге житель Березовского района признался, что выдумал всю историю, потому что боялся, что родители будут его ругать. Теперь ему грозит уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по этой статье — 3 года лишения свободы.

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