«Путин же говорил, что любит движуху» 14.01.2025, 11:57

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Фото: Getty Images

Что было задействовано для нанесения массированного удара по РФ этой ночью.

Заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV прокомментировал особенности воздушной атаки по объектам на территории России в ночь на 14 января:

— [Российский диктатор Владимир] Путин же сказал, что любит движуху, вот он «движуху» получает уже на своей территории.

Надо понять, что за счет в основном работы частных компаний мы можем реализовывать такие массированные удары по территории Российской Федерации. Здесь справедливо было бы заметить, что уже происходят [именно] массированные удары по территории Российской Федерации, потому что несколько регионов, важные объекты, которые задействованы в военно-промышленном комплексе и обеспечении военных, если мы говорим, например, о тех же нефтебазах в Саратовской области.

Безусловно, что были задействованы и авиация, и артиллерийские установки для запуска ракет ATACMS, а также были задействованы непосредственно беспилотные системы.

Учитывая расстояния, снова становится уже понятным, что расстояние в тысячу километров уже для Украины не является проблемой, чтобы преодолеть его за счет собственных разработок.

Поэтому ожидаем еще больше таких массированных обстрелов. И, конечно же, мы все ожидаем не просто обычных взрывов и возгораний, как результатов от всех ударов. Потому что каждый удар, в принципе, имеет стратегическое значение.

Если мы говорим о горящей нефтебазе в Саратове под Энгельсом, как отмечали некоторые ресурсы, это около 800 тысяч тонн горючего. Для понимания, это 900 летных смен авиационной группы из 21 самолета, в которую входили бы, например, Ту-95, Ту-160. Это в случае первого массированного обстрела после длительного перерыва со стороны Российской Федерации. То есть это 900 таких боевых вылетов, когда они вылетают с [авиабаз] Оленья, Энгельса, долетают до Волгодонска, отстреливаются и возвращаются на свои авиационные базы.

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