«Старший брат следит за тобой»: в Британии отчеканили необычные монеты 14.01.2025, 12:03

По мотивам Оруэлла.

Британский Королевский монетный двор выпустил монету номиналом два фунта, которая будет посвящена 75-летию со дня смерти писателя Джорджа Оруэлла, сообщает ВВС.

На реверсе монеты изображен глаз, вокруг которого — самая известная цитата из антиутопии Оруэлла «1984»: «Старший брат смотрит на тебя».

Ребро юбилейной монеты украшено еще одной знаменитой цитатой из этого романа: «Есть правда и есть неправда».

Автор дизайна Генри Грей говорит, что его работа вдохновлена не только произведением Оруэлла, но и современными технологиями, некоторые из которых сделали реальными предсказания писателя.

«Это похоже на объектив камеры, который на тебя все время смотрит, не моргая, — сказал Грей. — Сейчас в наших домах повсюду есть телефоны и камеры, рекламщики слушают наши разговоры через телефоны, так что мы не можем не замечать, что за нами постоянно следят. И именно об этом был написан роман «1984».

Монету можно будет приобрести на сайте Королевского монетного двора, начиная с 15 января.

Джордж Оруэлл (чье настоящее имя было Эрик Артур Блэр) умер 21 января 1950 года в возрасте 46 лет.

Роман «1984» был опубликован в 1949 году и стал самым известным произведением Оруэлла, в нем описано тоталитарное общество, одновременно напоминающее и Советский Союз, и нацистскую Германию. В СССР роман был запрещен.

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