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Белорусский футболист обиделся на жителей Минска

  • 14.01.2025, 12:02
Белорусский футболист обиделся на жителей Минска

Не узнавали его и не просили о фото.

Защитник Максим Швецов, который выступает за российский «Ротор» из Волгограда, высказался о слабом интересе к футболистам в столице Беларуси, сообщает «Прессбол».

«На улице [в Волгограде] узнают, спрашивают, как дела, просят сфотографироваться. Не так, как в Минске. Кто мешает нашим болельщикам так же поддерживать «Динамо», которое дарит городу чемпионство и еврокубки?» — задался вопросом Швецов.

По его словам, на матчах «Ротора», куда Максим перешел из «Динамо» летом прошлого года, «сумасшедшая атмосфера». Защитнику 26 лет, в его активе 12 матчей за национальную сборную.

Это не первый футболист, который жалуется на слабый интерес и посещаемость матчей в Беларуси.

«Сейчас, к сожалению, на футбол вообще ходит очень мало людей. Хотя мы стараемся играть для болельщиков. По крайней мере, стремимся показывать красивый и зрелищный футбол. Так что из-за этого немного обидно», — говорил в октябре 2023 года футболист гродненского «Немана» Егор Зубович.

Чуть ранее на зрителей обижался и капитан минского «Динамо» Сергей Политевич: «Конечно, не может устраивать тот факт, что стадион не целый. Часто болельщики говорят, что будут приходить тогда, когда начнем побеждать. Сейчас команда идет на первом месте, но людей от игры к игре больше не становится».

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