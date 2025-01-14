NYT: Маск будет иметь кабинет рядом с Трампом в комплексе Белого дома 3 14.01.2025, 12:16

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Фото: The New York Times

Миллиардер может стать «специальным государственным служащим».

Американский миллиардер Илон Маск, который возглавит Департамент эффективности правительства в администрации избранного президента США Дональда Трампа, будет иметь офис на территории комплекса Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Помещение, которое планируют выделить для Маска, находятся в здании исполнительного офиса имени Эйзенхауэра, прилегающего к Белому дому.

Отмечается, что такое расположение позволит американскому миллиардеру в дальнейшем иметь значительный доступ к Трампу, когда он вступит в должность 20 января.

По данным издания, Маск обсуждал с чиновниками переходного периода, каким будет его уровень доступа к Западному крылу Белого дома, но это осталось невыясненным.

NYT пишет, что сотрудники и другие лица, которые могут свободно заходить и выходить из Западного крыла, обычно нуждаются в специальном пропуске.

Пока непонятно, будет ли иметь офис в здании Эйзенхауэра партнер Маска, Вивек Рамасвами, отметили журналисты. Кроме того, пока неизвестно, насколько большой будет команда Маска, а также каким будет его статус.

Некоторые чиновники предполагают, что миллиардер может стать «специальным государственным служащим». Этот статус может быть оплачиваемым или неоплачиваемым, а также имеет более гибкие правила по раскрытию личной финансовой информации, чем те, которые требуются от обычных работников.

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