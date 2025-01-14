NYT: Маск будет иметь кабинет рядом с Трампом в комплексе Белого дома

NYT: Маск будет иметь кабинет рядом с Трампом в комплексе Белого дома3
- 14.01.2025, 12:16
- 1,404
Миллиардер может стать «специальным государственным служащим».
Американский миллиардер Илон Маск, который возглавит Департамент эффективности правительства в администрации избранного президента США Дональда Трампа, будет иметь офис на территории комплекса Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Помещение, которое планируют выделить для Маска, находятся в здании исполнительного офиса имени Эйзенхауэра, прилегающего к Белому дому.
Отмечается, что такое расположение позволит американскому миллиардеру в дальнейшем иметь значительный доступ к Трампу, когда он вступит в должность 20 января.
По данным издания, Маск обсуждал с чиновниками переходного периода, каким будет его уровень доступа к Западному крылу Белого дома, но это осталось невыясненным.
NYT пишет, что сотрудники и другие лица, которые могут свободно заходить и выходить из Западного крыла, обычно нуждаются в специальном пропуске.
Пока непонятно, будет ли иметь офис в здании Эйзенхауэра партнер Маска, Вивек Рамасвами, отметили журналисты. Кроме того, пока неизвестно, насколько большой будет команда Маска, а также каким будет его статус.
Некоторые чиновники предполагают, что миллиардер может стать «специальным государственным служащим». Этот статус может быть оплачиваемым или неоплачиваемым, а также имеет более гибкие правила по раскрытию личной финансовой информации, чем те, которые требуются от обычных работников.