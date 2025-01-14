В Беларуси банкротится одна из «дочек» компании, связанной с беглым другом Лукашенко 1 14.01.2025, 12:30

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КУРМАНБЕК БАКИЕВ

Фирма появилась летом 2020-го года и занималась строительством зданий.

В Беларуси банкротится «дочка» компании семьи экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Это «Зеркало» выяснило из данных, опубликованных на сайте Верховного суда. Речь о фирме «Ретсгаб дер строй», которая появилась летом 2020 года и занималась строительством зданий.

8 января в Экономическом суде Минска рассмотрели дело о банкротстве компании «Ретсгаб дер строй». С иском в суд обратились представители инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Минска.

В феврале 2024 года владельцы компании приняли решение о ее ликвидации. Уже на тот момент у нее была задолженность по налогам.

Кто «мама» этой компании?

Из данных единого госрегистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей следует, что это «дочка» компании «Гермес Констракшн» — фирмы семьи экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. После побега из своей страны его взял под свое крыло Александр Лукашенко.

В 2021—2022 годах с аукциона пытались продать арестованное имущество этой компании. Это были несколько эскалаторов, которые находятся в Минске по адресу Свердлова, 11. Там же расположен многофункциональный комплекс с гостиницей семьи Бакиевых, которую сейчас также продают с молотка.

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