Трамп поддержал конфискацию $300 млрд российских резервов 14.01.2025, 12:46

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Дональд Трамп

Чтобы принудить Москву к переговорам.

Администрация Джо Байдена прилагает последние усилия, чтобы убедить европейских союзников использовать около $300 млрд замороженных российских резервов для усиления давления на Москву. Соратники Дональда Трампа, который займет Белый дом через неделю, поддерживают эту идею.

Помощники Байдена предложили перевести российские активы на новый счет эскроу; забрать их можно будет только по условиям мирного соглашения с Украиной, рассказали CNN два высокопоставленных представителя администрации. Белый дом пытается убедить европейские страны, где находится основная часть резервов (в одном только бельгийском депозитарии Euroclear их около 190 млрд евро), поддержать этот шаг.

Изъятие активов станет простым посланием Москве, пояснил CNN высокопоставленный представитель администрации: «Если хотите вернуть свои деньги, вам придется вступить в переговоры». Чиновники Белого дома подробно обсуждали эту идею с командой Трампа, включая сенатора Марко Рубио и конгрессмена Майка Уолтца, которых избранный президент выдвинул на посты госсекретаря и советника по национальной безопасности соответственно.

По словам людей, знакомых с вопросом, лагерь Трампа в целом поддерживает эту стратегию, полагая, что изъятие денег может создать дополнительный стимул для России сесть за стол переговоров. Трамп неоднократно заявлял о стремлении добиться скорейшего окончания войны: во время предвыборной кампании он обещал сделать это за один день, но недавно отодвинул срок на полгода.

Вашингтон уже более года призывает страны Евросоюза использовать российские резервы для помощи Украине, но в Европе считают, что конфискация станет нарушением международных норм и может подорвать доверие к евро. Пока что страны «большой семерки» договорились предоставить Украине кредиты на $50 млрд под залог будущих доходов от замороженных российских резервов.

К использованию же основной суммы резервов в ЕС продолжают относиться скептически. Это, по словам источников CNN, касается и нового предложения Вашингтона, поэтому вряд ли какого-либо рода договоренность будет достигнута до смены власти в Белом доме.

Во время последних встреч с лидерами G7 Байден лично поднимал этот вопрос, рассказал представитель Белого дома. Это делается в рамках усилий по укреплению позиций администрации Трампа при обсуждении вопроса о переговорах по мирному урегулированию в Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что уходящая администрация старается сделать все, чтобы Трамп, если решит организовывать переговоры, мог сделать это «с позиции силы и добиться наилучшей возможной сделки».

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