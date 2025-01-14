На дорогах Беларуси появится необычная разметка 14.01.2025, 13:00

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Она будет синего цвета.

Столичная Госавтоинспекция анонсировала новую экспериментальную разметку, которая уже в этом году может появиться на дорогах. Сначала на отдельных участках в Минске, а если эксперимент оправдает себя — и на улицах других белорусских городов. Новация точно не останется незамеченной — разметка будет непривычного для глаза белорусских автомобилистов и пешеходов синего цвета, пишет «Телеграф».

Новую цветовую окраску может получить разметка 1.8, которая, согласно действующим Правилам дорожного движения (ПДД) в Беларуси обозначает границы между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части дороги (на перекрестках, пересечениях дорог в разных уровнях, в зоне остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, на прочих объектах).

Такой разметкой синего цвета планируют помечать зоны платной парковки в Минске, сообщил госагентству «Минск-Новости» начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. По его словам, решение о применении экспериментальной синей разметки Госавтоиспекция уже согласовала и планирует начать уже в новом «разметочном сезоне», то есть с приходом весны.

«Синяя разметка помогает водителям ориентироваться в зоне платных и бесплатных парковок, даже когда дорожный знак остался позади, а также напоминает, что за стоянку в этой зоне необходимо произвести оплату», — пояснил суть эксперимента Бабич.

Отметим, что аналогичным образом зоны платной парковки помечают и в некоторых других странах, например, в соседней России к этой практике перешли в прошлом году.

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