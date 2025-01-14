Путин неживой

Путин неживой1
- Андрей Никулин
- 14.01.2025, 13:14
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Выкопали, отмыли землицу.
Если кому-то казалось, что советский тоталитаризм и имперский авторитаризм с их идейной базой были похоронены, то они не ошибались. Их действительно отправили на свалку истории, немного присыпали землей и успели уже сверху утрамбовать несколько слоев позднейших культурных пластов, вроде постмодернизма, релятивизма и модной постсоветской идеи пещерного дарвинистического цинизма.
Но у нежити оказалась своя жизнь, причем достаточно насыщенная, лежа и перегнивая имперские и панславистские, а так же советские экспансионистские идеи постепенно, разлагаясь, перемешивались, проникали друг друга. И оплодотворяли друг друга, даря свою неживую жизнь новым идеологическим химерам и упырям.
В итоге один из отпрысков этой оргии небытия и нежития сумел прокопать себе путь наружу, даже скорее его специально выкопали, в поисках подходящей для сохранения феодально-клептократического уклада идеологии.
Выкопали, отмыли с рыла землицу, наточили ему коготки и поставили на постамент, как нового кумира.
Он неживой, соткан из эклектики разных, зачастую противоречивых идей, не может дать живых побегов и потомства, но у него вполне достаточно сил, чтобы попытаться сделать неживыми всех остальных. Захватить чужие души, тела и отправить их скопом в могилу, потому что нежить завидует живым и одновременно ненавидит их - понимая, что ожить ей не суждено. И если не получается стать живым, то остается стащить к себе на кладбище всех остальных, умертвить их до своего уровня, чтобы не было так больно и обидно.
Андрей Никулин, «Телеграм»