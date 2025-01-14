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«Ким Чен Ын этого боится»

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  • 14.01.2025, 13:27
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«Ким Чен Ын этого боится»
Ким Чен Ын

Эксперт объяснил специфику войск КНДР.

На стороне РФ воюет не «серая масса», а одни из лучших бойцов Северной Кореи. Об этом заявил военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

«Это спецназовцы корейские. Поэтому у них и промыты мозги. И за ними есть их семьи в качестве заложников. Они им угрожают. И если что-то пойдет не так, кто-то не будет слушаться приказов, то эти семьи будут уничтожены.

Именно поэтому такой высокий уровень мотивации, самопожертвования, который есть у бойцов», - сказал Нарожный.

Он добавил, что уже длительное время бойцы КНДР применяют одну и ту же тактику - пехотные штурмы украинских позиций большими группами по 20-30 человек.

«По сообщениям бойцов 80 бригады, которая с ними больше всего столкнулась, они (бойцы КНДР, - ред.) теряют от артиллерии более 50% людей, которые идут в атаку. Такую цель найти не так просто, когда такое скопление врага», - добавил Нарожный.

Эксперт также прокомментировал взятие в плен двух первых северокорейских бойцов и возможный их обмен на украинцев. Нарожный добавил:

«Ким Чен Ын этого боится - засветить участие своих бойцов. Этот месседж не для северокорейцев, он для наших союзников. Для Южной Кореи, для США и так далее. Что мы уже воюем с северокорейцами. До этого это были заявления исключительно Украины со ссылкой на источники. А здесь мы уже имеем конкретных бойцов. Это может влиять на наших союзников и привести к увеличению помощи Украине».

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