В Беларуси госпредприятиям разрешили покупать автомобили зарубежного производства

В Беларуси госпредприятиям разрешили покупать автомобили зарубежного производства1
- 14.01.2025, 13:21
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Требование, установленное в 2023-м году, отменено.
В Беларуси отменено установленное в 2023 году требование, согласно которому госпредприятия с долей государства более 50% должны были закупать автомобили только белорусского производства. Это предусмотрено изменениями, внесенными в указ № 191, которые опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.
В 2023 году госпредприятия обязали приобретать технику у СЗАО «БЕЛДЖИ» или его официальных торговых представителей с применением процедуры закупки из одного источника. Теперь это ограничение снято.
При этом стоимость легкового автомобиля, приобретаемого такими юридическими лицами, по-прежнему не может превышать 1465 базовых величин (61,53 тыс. рублей).
Что касается руководителей органов госуправления (за исключением высших должностных лиц государства, глав облисполкомов и Мингорисполкома), а также Нацбанка и госбанков, то для них сохранилось ограничение по сумме покупке машин — 3430 базовых величин (144,06 тыс. рублей).