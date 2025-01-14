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«Дипломатическая деградация режима Лукашенко прогрессирует»

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  • 14.01.2025, 13:39
  • 4,138
«Дипломатическая деградация режима Лукашенко прогрессирует»

Зачем белорусские чиновники поехали к талибам.

Для изображения международной активности дипломаты Лукашенко идут на крайние меры, пишет читатель сайта Charter97.org:

— МИД Исламского Эмирата Афганистан объявил (о встрече замминистра МИД Беларуси Сергея Лукашевича с представителями Талибана для обсуждения возможного сотрудничества. Талибы, с которыми проводил переговоры высокопоставленный чиновник, включены в списки террористов СБ ООН и … белорусским КГБ.

Этот дипломатический шаг замарает белорусскую диктатуру и не принесет никакой экономической выгоды.

В Афганистане при талибах половина населения находится на грани выживания. Из-за международных санкций режим Талибана лишен притока валюты и инвестиций, в стране нет легального доступа к современным технологиям. Международное сообщество обеспокоено тем, что экономика Эмирата Афганистан сориентирована на пуштунскую часть населения, многочисленные этноконфессиональные меньшинства дискриминировали. Особенно возмутительна политика талибов по отношению к женщинам. Если последние два десятилетия правления прозападных правительств они составляли 20% работающих, к концу 24-го года – только 5%. В конце этого же года талибы приняли новые законы в духе средневекового фундаментализма. Женщинам полностью запрещают работать и учиться, и даже разговаривать на публике. В нищем Афганистане после войны осталось множество многодетных семей, единственный кормилец в которых – это работающая вдова. Такие семьи поставлены под угрозу голодной смерти.

Какая-либо успешная торговля режима Лукашенко с этим «чудесным» государством также сомнительна. Все возможные деньги от талибов будут получать другие участники оси зла: Китай, Россия и Пакистан, более близкие логистически и более влиятельные в регионе.

Результатом общения белорусской диктатуры с маргинальными режимами будет окончательное уничтожение их международного авторитета.

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