Плавучие кошмары трех морей
- Владимир Халип
- 14.01.2025, 13:42
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На тартусском рейде происходит что-то странное.
Российский военный корабль вдруг устремляется на север. Возможно, к родным берегам. Тоска по Новороссийску или Геленджику взяла свое. А потому капитан решил не мотаться попусту у этих постылых берегов. И на свой страх и риск рвануть к родным причалам. Если повезет преодолеть проливы и запреты, укрыться где-нибудь в уютной бухте. Дождаться там конца этой бессмысленной войны. Никакого бунта. Времена броненосца «Потемкина» давно прошли. Просто здравый смысл подсказывает единственный выход из тупика, в который загнал свой флот лубянский флотоводец. Все равно в герои никому не выйти. Не та эпоха. Расклад давно не тот.
Набирая скорость, режет большой десантный корабль крутую средиземноморскую волну. А потом, будто получив внезапную команду, или вспомнив о чем-то неотложном, вдруг совершает разворот и ложится на обратный курс. Проходит расстояние, равное прежнему, и все повторяется. Снова и снова. Есть уже спутниковые снимки странного маневра. Это что-то невообразимое. Не круг, не овал. Какая-то замысловатая, вытянутая вдоль чужого берега фигура. Петля крайней безысходности.
И только для тех, кто смотрит на это с причала, нет в этом никакой загадки. Все тут до крайности просто. Обидно. И предсказуемо, как полет камня, брошенного сирийцем вслед российскому военному грузовику по дороге в этот самый Тартус. После бегства Асада, большого друга и союзника, все мгновенно изменилось. Такая вроде бы надежная база была. Так удобно располагались тут российские корабли и прочие службы.
И вдруг будто проснулись не там. Выгоняют. Не хотят больше принимать. Контр-адмирал в течение недели добивался разрешения для российских судов пришвартоваться у причала. С благими намерениями шел адмирал. Оговорить порядок погрузки российской техники, разобранных радаров и личного состава на сухогруз и десантные корабли. Никаких хитростей, ни тени коварства. Простая передислокация в братскую пока еще Ливию. Чего тут тормозить? Однако новые власти даже разговаривать с адмиралом не стали.
Да что там Сирия! Все просто. Пал режим, кончилась малина. А тут еще выяснилось, что на одном из судов, болтающихся на рейде Тартуса, два танка с топливом протекают. Какая уж тут швартовка. Да еще там, где наверняка еще помнят самоварную эпопею незабвенного «Адмирала Кузнецова». В эти же дни, далеко от бывшей российской базы, произошел еще один инцидент с путинским флотом. Только не с военным, а очень даже торговым, да к тому же еще и теневым. Неуемные амбиции одиозного флотоводца породили такой термин. Кто же не помнит знаменитых теневиков брежневских времен? Никуда они не исчезали. Не те, так другие. Просто с течением времени стали намного круче и сменили статус. Они уже возглавляют крупные компании. Или управляют государством.
Однако опасности и сегодня подстерегают их повсюду. Кто бы мог подумать, что большие неприятности могут возникнуть даже не где-нибудь в южных морях у пиратских островов, но даже в водах Балтики. Вот налетел обычный зимний шторм. И едва обогнув мыс Аркона у острова Рюген, по каким-то непонятным причинам утратил управление танкер Eventin. Его груз – 99 тысяч тонн российской нефти. Чтобы предотвратить вполне возможную утечку, командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям тотчас направило на помощь многоцелевое судно и два буксира.
Всем уже было известно, каким жутким бедствием стала катастрофа двух российских танкеров в Керченском проливе. Их просто бросили потом, сославшись на свирепые штормы. Как тут вести спасательные работы, откачивать из старых посудин мазут? И только волонтеры за это взялись - вручную убирают с пляжей песок вперемешку с этим мазутом. Вот и хорошо, молодцы. Понимают, что страна ведет большую войну. На все нужны немыслимые средства. А экология может подождать. Природа все стерпит.
Немцев инцидент у мыса Аркона встревожил всерьез. Они еще и самолет прислали – обследовать место бедствия с высоты. Нет ли там утечки нефти. И отвели неуправляемый танкер в безопасное место. К тому времени у них уже была собрана вся информация по инциденту. Злополучный танкер шел под панамским флагом. Загрузившись в известной всем Усть-Луге, направлялся будто в Порт-Саид. Но все последние рейсы танкер совершал в индийский порт Вишакхапатнам. Судно все того же российского теневого флота. А это – сомнительное страхование и полная неуверенность в профессионализме случайно набранной команды. Весь этот теневой флот – реальная угроза для экологии планеты.
И какие там три моря! Если Путин и дальше будет чувствовать свое абсолютное превосходство и не скрывать презрения к международному праву, весь мировой океан может превратиться в некое подобие тех мест, где раскололись два российских корыта с мазутом. А что еще будет весной, когда прогреется вода и с морского дна начнет подниматься осевший там мазут, экологам давно известно.
Но для бессменного вождя и его команды это все пустяк. Пусть вводят санкции. Все новые и новые. В сложных схемах теневого бизнеса им не разобраться. Каждое корыто в океане не накрыть. И тонкие нити, ведущие в сакральный бункер не нащупать. А у него одна забота. Только бы не иссякал поток нефтедолларов. Продолжалась бы война. И страна бы пела и плясала. Ей же когда-то так непредсказуемо повезло на выборах. Только бы не спугнуть эту внезапную удачу.
А она пуглива до невозможности. Вот 10 января вздумалось Соединенным Штатам ввести очередной пакет санкций против путинских манипуляций с теневым флотом и попытками обхода установленного ранее потолка цен на продажу сырой нефти. Много известных персон попали под эти санкции. А еще 183 танкера и две крупнейших компании – «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». И надо же, никто даже возмутиться не успел.
А три танкера, под завязку загруженные нефтью в дальневосточном порту, направились к терминалу в провинции Шаньдунь. Два будто бы с припиской все в той же Панамы, а третий – под флагом Габона. Однако на подходе были остановлены – китайские портовики не дали разрешения на вход. Санкции США уже никто из восточных покупателей не намерен нарушать. Только что индийские чиновники подтвердили свое неучастия в кремлевских хитрых играх. Датчане намереваются закрыть свои проливы для таких судов. Обычная история.
Похоже, теневой флот напоролся на большую мель.
Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org