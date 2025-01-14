The Telegraph: Путин скоро исчерпает резервы 14.01.2025, 13:44

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У Запада есть наиболее эффективный способ завершить войну.

Полковник Тим Коллинз, бывший офицер британской армии, в своей статье для The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org) задается вопросом о том, насколько эффективна поддержка Ким Чен Ына в войне Путина против Украины:

— Снимки северокорейских военнопленных вряд ли поспособствуют их освобождению. Ким, подобно Сталину, не проявляет ни сострадания, ни уважения к пленным. Их семьи будут дрожать от страха в своих домах.

Подкрепление из Северной Кореи пришло в важный для Путина момент. Его собственные вооруженные силы понесли ужасающие потери, и у него закончились заключенные, пишет бывший командующий Королевского ирландского полка.

— Программы вербовки иностранных бойцов в странах Южной Азии и Латинской Америки иссякают, поскольку распространяются слухи о том, что это билет в один конец. Обе стороны стремятся занять выгодные позиции перед ожидаемым перемирием, при посредничестве избранного президента США Дональда Трампа. Путин использует этих людей как человеческий ресурс, чтобы укрепить свои позиции накануне мирных переговоров. Он всегда старался не отправлять слишком много этнических русских из Москвы и Санкт-Петербурга в эту мясорубку.

По мнению полковника Тима Коллинза, Путин скоро исчерпает резервы личного состава, даже с учетом новых подкреплений из Северной Кореи, и, скорее всего, будет рад возможности хотя бы временного перемирия.

— Потребность Путина очевидна. Но что же Киму с того? Во-первых, он осознает, что его вооруженные силы никогда не испытывались в деле. Ким знает, что его армии нужен боевой опыт. Кроме того, это позволяет ему сэкономить деньги. Ему не нужно обеспечивать питанием солдат, которых он отправляет на фронт, в то время как в его стране наблюдается острый дефицит продовольствия. Ким получает значительные выплаты за каждого отправленного солдата, а также важную военно-техническую поддержку от России. Это также послание президенту Китая Си Цзиньпину: у Северной Кореи есть и другие союзники, и вы не единственные.

Ким осознает возможные негативные последствия, считает бывший полковник:

— Как только солдаты увидят какова жизнь за пределами «Закрытого королевства», ситуация на родине больше не будет их радовать. Уже знаем, что интернет-порнография оказала разрушительное воздействие на корейских солдат. У Кима возникнут сомнения относительно верности своих солдат, как только они вернутся на родину. Это тоже призраки cталинизма.

Сталин никогда не доверял своим военным, которые во время Второй мировой войны взаимодействовали с западными союзниками, и многие из них были устранены по возвращении в СССР. Это также не ускользнет от внимания «оступившихся» солдат, которые будут стараться, чтобы каждое их слово и даже записи в личных дневниках демонстрировали рабскую преданность Киму. За ними будут наблюдать товарищи и комиссары, за которыми, в свою очередь, тоже будут наблюдать.

Что касается эффективности северокорейцев, то складывается картина, что россияне, недовольные новыми войсками, все чаще используют их в качестве пушечного мяса, человеческих миноискателей и даже приманки для беспилотников, пишет Тим Коллинз:

— Тот факт, что так мало людей были захвачены или сдались, говорит о том, что существует страх перед Кимом.

Это, конечно, трагедия, но такова суть войны. Мало кто представляет, какую форму примет перемирие при посредничестве Трампа, но многие в Украине опасаются, что это будет лишь пауза. Они используют это время, чтобы восстановиться насколько это возможно. А Путин будет использовать это время для восстановления своей военной машины.

Используем ли мы на Западе это время с умом? Это может привести к межвоенному периоду, как в случае с Версальским договором. Что делать в этом случае?

Я считаю, что наиболее эффективный способ завершить войну — это мобилизовать наше общее ВВП насколько возможно, чтобы Путин понял, что он никогда не догонит коллективную мощь НАТО. Если мы с этим не справимся, в следующий раз угроза может выйти за пределы Украины.

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