В Беларуси в жилищно-коммунальном хозяйстве не хватает работников

В Беларуси в жилищно-коммунальном хозяйстве не хватает работников2
- 14.01.2025, 13:54
Наличие проблемы с кадрами признал замминистра.
В белорусском ЖКХ отмечается острая нехватка работников. Наличие проблемы с кадрами признал даже заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко.
«На ремонтные специальности сегодня людей не найти», — говорит он. Проблема также с дворниками и уборщицами, так как «небольшие зарплаты, тяжелый труд».
По словам Ромашко, «стоит задача увеличения качества услуг по санитарному содержанию и необходимость предлагать потребителям качественную новую услугу». За большие деньги.