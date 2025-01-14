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В Беларуси в жилищно-коммунальном хозяйстве не хватает работников

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  • 14.01.2025, 13:54
В Беларуси в жилищно-коммунальном хозяйстве не хватает работников

Наличие проблемы с кадрами признал замминистра.

В белорусском ЖКХ отмечается острая нехватка работников. Наличие проблемы с кадрами признал даже заместитель министра ЖКХ Андрей Ромашко

«На ремонтные специальности сегодня людей не найти», — говорит он. Проблема также с дворниками и уборщицами, так как «небольшие зарплаты, тяжелый труд».

По словам Ромашко, «стоит задача увеличения качества услуг по санитарному содержанию и необходимость предлагать потребителям качественную новую услугу». За большие деньги.

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