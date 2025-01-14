Девушка из Англии выиграла пятикилограммовую фрикадельку от IKEA 14.01.2025, 14:02

Подарком можно накормить 25 человек.

Ханна Пиджон из графства Суррей участвовала в рождественском конкурсе от известной сети по продаже мебели и товаров для дома. 23-летней девушке повезло: она выиграла шведскую фрикадельку размером с индейку. Подарком можно накормить 25 человек, пишет mirror.co.uk.

Участники конкурса должны были прокомментировать пост компании в социальных сетях, отметив тех, с кем бы они поделились мясной или вегетарианской «добычей». Позднее фанатов сети подбодрили, предложив поискать «гигантский приз» в местных магазинах. Так Ханне удалось найти огромный мясной подарок. К главному призу также прилагались несколько порций брендированного пюре, пакеты с подливкой и банка брусничного джема.

Сейчас фрикаделька-гигант лежит в морозилке у бабушки Ханны и ждёт своего часа — большого застолья.

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