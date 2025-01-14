Девушка из Англии выиграла пятикилограммовую фрикадельку от IKEA
- 14.01.2025, 14:02
Подарком можно накормить 25 человек.
Ханна Пиджон из графства Суррей участвовала в рождественском конкурсе от известной сети по продаже мебели и товаров для дома. 23-летней девушке повезло: она выиграла шведскую фрикадельку размером с индейку. Подарком можно накормить 25 человек, пишет mirror.co.uk.
Участники конкурса должны были прокомментировать пост компании в социальных сетях, отметив тех, с кем бы они поделились мясной или вегетарианской «добычей». Позднее фанатов сети подбодрили, предложив поискать «гигантский приз» в местных магазинах. Так Ханне удалось найти огромный мясной подарок. К главному призу также прилагались несколько порций брендированного пюре, пакеты с подливкой и банка брусничного джема.
Сейчас фрикаделька-гигант лежит в морозилке у бабушки Ханны и ждёт своего часа — большого застолья.