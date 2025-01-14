«Это точно самая масштабная и успешная атака украинских БПЛА на РФ»
- 14.01.2025, 14:12
Подведены итоги массированного налета 14 января.
Об этом написал в Facebook украинский блогер Сергей Наумович.
«Россияне, ну что, как вам такое СВО? Это точно самая масштабная и успешная атака наших БПЛА на Россию. Российские СМИ сообщают об атаке около 200 беспилотников и ракет ATACMS.
Казань: Пожар на заводе «Оргсинтез», специализирующийся на производстве высококачественного пластика и полиэтилена разной плотности. Энгельс, Саратовская область: Снова горит нефтеперерабатывающий завод. Туда снова прилетели дроны, чтобы поздравить уцелевшие цистерны с нефтепродуктами со старым новым годом! «Целями атак стали объекты в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске и Туле, среди которых заводы по производству компонентов для оружия, нефтеперерабатывающие предприятия, склады и системы ПВО РФ». Все цели легитимны», - написал Наумович.
«И еще маленький спойлер для россиян: скоро встречайте украинский БПЛА, который будет сбивать вертолет, охотившийся на БПЛА», - добавил блогер.
14 января (дроны атаковали несколько российских регионов https://charter97.org/ru/news/2025/1/14/626013/). В частности, был атакован один из крупнейших российских авиазаводов.
Согласно последним данным, в Брянской области из-за атаки дронов возник пожар на химическом заводе им. 50-летия СССР. Зафиксированы взрывы рядом с заводом «Кремний», который производит микроэлектронику для военной техники (ракетных комплексов, ЗРК «Панцирь», ракет «Искандер», РЛС, РЭБ, БПЛА). В Саратовской области пожары на комбинате «Кристалл» в Энгельсе, на котором хранят авиатопливо, и на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе. В Казани пожар на заводе «Оргсинтез», который производит полимеры и пластики высокой прочности, в том числе для военных нужд. Взрывы также звучали в Тульской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской и Орловской областях.