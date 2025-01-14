закрыть
14 января 2025, вторник, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский доброволец Ян Мельников уже десять лет воюет на стороне Украины

  • 14.01.2025, 14:15
Белорусский доброволец Ян Мельников уже десять лет воюет на стороне Украины
Ян «Беларус» Мельников

Свой юбилей он встретил на фронте.

Белорусский доброволец полка Кастуся Калиновского Ян «Беларус» Мельников уже 10 лет воюет на стороне Украины против российских оккупантов. В интервью YouTube-каналу полка Калиновского он рассказал, что сегодня руководит пулеметным расчетом:

— Больше года я работал исключительно с управлением из штаба — контроль за проведением операций, корректировка минометов по целям. Сейчас есть необходимость быть командиром расчета. Я нахожусь на боевой позиции.

Ян Мельников рассказал, чем отличается война в Украине сегодня от того, что происходило на начальных стадиях:

— В 2014 году мы могли на передние позиции поставить ПТРК и работать из него несколько месяцев. Противник знал, что мы там находимся, но ничего сделать не мог. Сегодня тяжело представить, чтобы на передовой стоял какой-то дом, на крыше которого стояли бы крупнокалиберные пулеметы и ПТРК, и чтобы это здание простояло день. Это просто нереально, а тогда было возможным.

Сегодня ты на расстоянии 20 километров от противника держишь детектор дронов и боишься, что тебя могут уничтожить.

Белорусский доброволец считает, что война в Украине может перерасти в больший конфликт:

— Война России против Украины, мне кажется, перерастет в большую войну. Возможно, Третью мировую. Думаю, что только те, кто не интересуется этим вопросом, не понимают, что появилась «ось зла» из диктатур. Можно тут вспомнить и Венесуэлу, о которой не так много говорят, а также Иран, Китай и Россия. На другой стороне — страны Запада. Они стоят на стороне Украины.

Мне кажется, что позиция России сегодня — полная капитуляция Украины. Украина на это не готова. Позиция Киева — полный вывод войск России с территории Украины. Поэтому условий для того, чтобы прийти к новому миру на выгодных позициях для двух стран, сегодня нет. Это приведет к тому, что больше стран подключаться к этой войне не помощью ресурсами, а своим участием.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох