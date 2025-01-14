Белорусский доброволец Ян Мельников уже десять лет воюет на стороне Украины 14.01.2025, 14:15

Ян «Беларус» Мельников

Свой юбилей он встретил на фронте.

Белорусский доброволец полка Кастуся Калиновского Ян «Беларус» Мельников уже 10 лет воюет на стороне Украины против российских оккупантов. В интервью YouTube-каналу полка Калиновского он рассказал, что сегодня руководит пулеметным расчетом:

— Больше года я работал исключительно с управлением из штаба — контроль за проведением операций, корректировка минометов по целям. Сейчас есть необходимость быть командиром расчета. Я нахожусь на боевой позиции.

Ян Мельников рассказал, чем отличается война в Украине сегодня от того, что происходило на начальных стадиях:

— В 2014 году мы могли на передние позиции поставить ПТРК и работать из него несколько месяцев. Противник знал, что мы там находимся, но ничего сделать не мог. Сегодня тяжело представить, чтобы на передовой стоял какой-то дом, на крыше которого стояли бы крупнокалиберные пулеметы и ПТРК, и чтобы это здание простояло день. Это просто нереально, а тогда было возможным.

Сегодня ты на расстоянии 20 километров от противника держишь детектор дронов и боишься, что тебя могут уничтожить.

Белорусский доброволец считает, что война в Украине может перерасти в больший конфликт:

— Война России против Украины, мне кажется, перерастет в большую войну. Возможно, Третью мировую. Думаю, что только те, кто не интересуется этим вопросом, не понимают, что появилась «ось зла» из диктатур. Можно тут вспомнить и Венесуэлу, о которой не так много говорят, а также Иран, Китай и Россия. На другой стороне — страны Запада. Они стоят на стороне Украины.

Мне кажется, что позиция России сегодня — полная капитуляция Украины. Украина на это не готова. Позиция Киева — полный вывод войск России с территории Украины. Поэтому условий для того, чтобы прийти к новому миру на выгодных позициях для двух стран, сегодня нет. Это приведет к тому, что больше стран подключаться к этой войне не помощью ресурсами, а своим участием.

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