The Guardian: На фронте произошло уникальное событие 14.01.2025, 14:20

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Украина получила редкую возможность.

Плен северокорейских солдат создает уникальную возможность для усиления международной поддержки и использования их как инструмента пропаганды и обмена пленными. Украина взяла в плен двух северокорейских солдат, что стало уникальным моментом в текущей войне.

Об этом сообщает The Guardian, подчеркнув важность этой ситуации для Киева.

Видео с пленными, опубликованное Украиной, представляет собой редкий взгляд на участие иностранных контингентов в российско-украинской войне.

Северокорейские военные с ранениями отвечают на вопросы, предоставляя миру подтверждение присутствия Пхеньяна на стороне Москвы.

Иностранный корреспондент The Guardian Люк Хардинг отметил, что это видео является уникальным моментом для Украины.

«Пять лет назад никто бы не поверил, что северокорейские солдаты окажутся на территории Украины. Это большой успех Киева, поскольку Москва и Пхеньян продолжают отрицать участие северокорейцев в конфликте», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пленники могут быть использованы для обмена на украинских военнопленных. Кроме того, если они решат не возвращаться в Северную Корею, они смогут «распространять правду об этой войне на корейском языке», подчеркнув значение информации для международного сообщества.

Украина также надеется, что этот эпизод станет стимулом для увеличения западной поддержки, моральным подъемом для своих граждан и способом передать Пхеньяну сигнал о последствиях его действий.

Международное значение

Люк Хардинг добавил, что это видео доказывает, что война в Украине — не региональный, а наднациональный конфликт.

«Иранские беспилотники, китайская электроника в российских ракетах и северокорейские солдаты на фронте — это демонстрация глобальных последствий этого конфликта», — отметил он.

Судьба пленников

Северная Корея официально отрицает участие своих войск, и будущее пленных остается неясным.

Эксперты предполагают, что Россия может заявить, якобы они принадлежат ей, чтобы избежать признания Пхеньяном своего участия. Если их насильно вернут в Северную Корею, им грозит тюремное заключение, пытки или смерть.

Однако Южная Корея придерживается политики защиты потенциальных перебежчиков, что может стать для них альтернативой.

Украина может использовать этих солдат как инструмент обмена на более ценных украинских пленных. Как отметил Люк Хардинг, «они не генералы и не руководители разведки, поэтому их ценность ограничена. Однако на рынке обмена пленными они могут стать значимым ресурсом».

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