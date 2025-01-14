«Это еще одно подтверждение кризиса лукашенковской экономики»1
- 14.01.2025, 14:21
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Многие белорусы работают на износ.
За 2024 год физические лица в Беларуси продали наличной валюты почти на $2,7 миллиарда больше, чем купили. За прошедший год доллар вырос с 3,15 белоруских рублей до 3,5.
Такой дисбаланс в торговле валютой вызван тяжелой ситуацией, в которой живет большинство белорусов, считает читатель сайта Charter97.org:
— Это еще одно подтверждение кризиса лукашенковской экономики, которое режим не может изменить даже перед «выборами».
Пока статистика режима рисует рост зарплат, простые беларусы публикуют в соцсетях ведомости про реальные нищенские выплаты, вакансии со смешной оплатой труда и космические цены в магазинах.
Диктатура реально повышает зарплаты части силовиков и чиновников. Если пересчитывать в валюте, большая часть населения получает с каждым годом все меньше. Особенно сложная ситуация с оплатой труда в сельском хозяйстве. Многие белорусы вынуждены работать на износ. Например, медики, работающие на 2-3 ставки.
Рост цен на продукты, лекарства, коммунальные услуги, увеличение налогов вынуждают простых людей тратить накопления, чтоб элементарно выживать.