СНБО: В России поражены сразу несколько важных оборонных предприятий 14.01.2025, 14:28

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Российская ПВО продолжает пропускать удары по стратегическим объектам.

Минувшей ночью на территории Российской Федерации зафиксированы прилеты по важнейшим объектам военно-промышленного комплекса, причем сразу в нескольких населенных пунктах: Казань, Брянск, Тула, Саратов, а также Энгельс, подчеркнул в своем телеграм-канале глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Цели в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле, среди которых заводы по производству компонентов и веществ для оружия, НПЗ, нефтебаза, склады и ПВО РФ», - отметил аналитик.

Так, помимо всего прочего, есть точное попадание по казанскому заводу «Оргсинтез», имеющему большое значение для российского ВПК. Упомянутое предприятие производит материалы, применяющиеся при создании военной техники, а также различного вооружения и комплектующих.

«Саратов. Дырявая российская ПВО продолжает пропускать удары по стратегическим объектам российской экономики. НПЗ, нефтебазы, заводы по производству компонентов для оружия - все то, без чего российская армия не способна будет воевать интенсивно», - написал Коваленко.

Кроме того, руководитель ЦПД упомянул прилеты по Брянскому химзаводу (производстве пороха, взрывчатки и компонентов для ракетного топлива), а также предприятию «Кремний» (производство микроэлектроники для ракетных комплексов). К своему посту он добавил видео пожара на одном из российских стратегических предприятий.

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