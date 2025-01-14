В Варшаве появился уникальный проект для белорусок, которые хотят открыть свой бизнес 14.01.2025, 14:35

Катажина Скопец

Его ведет известная волонтер из Польши.

Многим белорусам, прошедшим через репрессии и уехавшим в Польшу, известна семья Петра и Катажины Скопцев, которые руководят благотворительным фондом «Гуманош». Их проект «Мирный дом», работающий с 2020 года, принял десятки наших соотечественников, бежавших от репрессий на родине.

С началом полномасштабной войны в Украине фонд «Гуманош» активно включился в гуманитарную помощь этой стране.

Сегодня Катажина Скопец открывает еще один проект — бизнес-инкубатор «Razem dla przyszłości». Он направлен на помощь белорускам, которые хотят открыть свое дело в Польше.

Сайт Charter97.org поговорил с Катажиной о том, чем уникальна эта инициатива:

— Я провожу менторинг для женщин и помогаю личному развитию, найти свое призвание и убрать препятствия на пути в профессиональной карьере. Таких встреч — семь, на них есть разные темы.

Хочу поделиться тем, чего мне удалось достичь в своей профессиональной карьере. Я — мать четырех детей, возглавляю благотворительный фонд «Гуманош». Кроме того, руковожу двумя фирмами, работала как в корпорации, так и вела свое дело. Мне бы хотелось через свою миссию — помощь в раскрытии потенциала — поделиться с белорусками, которые приехали сюда в разных ситуациях. Я не сосредотачиваюсь тут на политических беженцах, хотя наш фонд им помогает. Тут бы я хотела просто помочь женщинам.

Чем отличается то, что я делаю для полек и делаю для белорусок? Белорускам нужно больше помощи. В том, чтобы открыть новую фирму, открыть бизнес, получить какое-то бизнес-образование. И везде индивидуальный подход.

Это платная программа, не бесплатная, но цена зависит от того, в какой ситуации находится женщина. Если она в трудной ситуации — можем помочь, ведь мы руководим фондом.

Главная целевая группа — женщины, но мужчинам также помогаем. Уже были такие случаи. Мы помогли электрику Андрею, который приехал в Польшу как политический беженец, открыть фирму. Кстати, бизнес у него неплохо получается. Помогаем также практическими советами. К примеру, если у человека не хватает денег, чтобы снять квартиру в Варшаве, можно найти дом за городом и в нем и открыть фирму, и жить. Я просто привожу пример того, какими могут быть наши советы.

Этих встреч — семь. На первой встрече я пытаюсь узнать, какую помощь, какие изменения нужны конкретному человеку, чтобы достичь цели к концу этих занятий. Первой женщиной, которая пришла на мои курсы, была белоруска Анастасия, которая приехала в Польшу в 2019 году. Она работает, у нее есть муж, стабильная ситуация, но она не ощущает себя в полной мере реализованной. К примеру, из-за акцента. Она бегло говорит по-польски, но не всегда чувствует поддержку и принятие со стороны поляков.

Сначала мы определяем ценности и приоритеты, затем определяем цель, разрабатываем стратегию. Может, кто-то хочет перестать быть уборщицей и хочет открыть клининговую фирму. Считаю, что иногда человеку просто нужно сказать: «Слушай, ты умеешь, у тебя все получится. Хочешь открыть фирму — мы тебе поможем».

Я стараюсь рассказать на конкретных примерах, как мы можем помочь. Недавно к нам обратилась женщина из Нидерландов. Она говорит: «Я могу взять кредит на жилье». Я предложила ей не жить в этом доме, а отдать его в аренду. Сама она смогла снять более маленькое жилье, а через некоторое время взять новый кредит.

В каждом конкретном случае нужен план — пятилетний, более долгосрочный.

Многие белоруски сегодня работают на кассах в магазинах, уборщицами, на складах. Им надо помочь.

Белорускам я бы хотела сказать, несмотря на то, что они находятся в Польше, пусть чувствуют себя как дома и не думают о том, что их кто-то когда-то притеснял. Пусть они абстрагируются от места, в котором находятся и не чувствуют себя худшими, чем кто-то.

Желающие записаться на программу «Razem dla przyszłości» могут связаться с Катажиной Скопец по телефону +48 661 331 800

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