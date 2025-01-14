Белгидромет: Нынешняя зима может войти в число самых теплых
- 14.01.2025, 14:49
В Беларуси до сих пор не наступила климатическая зима.
На большей части территории Беларуси климатическая зима до сих пор не наступила. Под этим термином подразумевается переход через 0 °C в сторону понижения или повышения температуры, сообщили в Белгидромете.
Подобное происходило в Беларуси в 2021-м году. Тогда климатической зимы белорусы так и не дождались.
По мнению Ольги Баклановой, начальника отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета, нынешняя зима может войти в число самых теплых.
«По переданному нам прогнозу, который носит консультативный характер, зимний сезон 2024/2025 в Беларуси ожидается теплее обычного с вероятностью 60–75%», — рассказала Бакланова.
Также есть вероятность, что текущей зимой белорусы увидят больше осадков — от 30 до 75% выше нормы, которая составляет 115 мм осадков.