закрыть
14 января 2025, вторник, 15:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белгидромет: Нынешняя зима может войти в число самых теплых

  • 14.01.2025, 14:49
Белгидромет: Нынешняя зима может войти в число самых теплых

В Беларуси до сих пор не наступила климатическая зима.

На большей части территории Беларуси климатическая зима до сих пор не наступила. Под этим термином подразумевается переход через 0 °C в сторону понижения или повышения температуры, сообщили в Белгидромете.

Подобное происходило в Беларуси в 2021-м году. Тогда климатической зимы белорусы так и не дождались.

По мнению Ольги Баклановой, начальника отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета, нынешняя зима может войти в число самых теплых.

«По переданному нам прогнозу, который носит консультативный характер, зимний сезон 2024/2025 в Беларуси ожидается теплее обычного с вероятностью 60–75%», — рассказала Бакланова.

Также есть вероятность, что текущей зимой белорусы увидят больше осадков — от 30 до 75% выше нормы, которая составляет 115 мм осадков. 

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох