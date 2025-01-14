«Северокорейцы используют любую причину, чтобы убежать с фронта» 2 14.01.2025, 15:13

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Роман Свитан

Полковник ВСУ рассказал, почему у солдат КНДР такое большое количество «трехсотых».

Разведка Южной Кореи рассказала об огромных потерях КНДР в боях с ВСУ — 3000 человек. Среди них 300 убитых и 2700 раненых.

Сайт Charter97.org попросил полковника запаса ВСУ, военного эксперта Романа Свитана прокомментировать колоссальные потери северокорейцев:

— Соотношение 1:10 раненых и погибших как минимум говорит о том, что северокорейцы используют любую причину, начиная от легкого насморка и воспаления легких, заканчивая ранениями, чтобы убежать с линии фронта. Спрятаться в госпитале.

Это соотношение слишком явное. 1:2, 1:3 у россиян еще более-менее, но 1:10 — непомерные потери «трехсотыми». Это ярко свидетельствует о моральном состоянии войск.

В ближайшее время возникнет еще одна проблема, которая была присуща российской армии особенно в 2023-ем, когда собирали «чмобиков» — членовредительство. Когда бойцы наносят друг другу повреждения и сматываются в госпиталь.

— Зеленский обратился к Ким Чен Ыну с предложением обмена пленных. Есть ли возможность, что Пхеньян пойдет на такой шаг?

— Это было правильное решение. Надо вытащить Пхеньян и Россию на подтверждение участия северокорейский войск в войне против Украины. Обмен пленными — косвенное подтверждение.

В информационной плоскости украинским военно-политическим руководством сейчас нанесен асимметричный удар по Пхеньяну и Москве. Как они будут реагировать — поймем в ближайшее время.

Мы будем их однозначно долбить в информационном пространстве с требованием обмена пленными.

— Бойцы КНДР, попавшие в плен ВСУ, могут остаться на территории Украины при их желании. Может ли такой гуманитарный фактор усилить дезертирство в рядах северокорейцев?

— Однозначно, что это один из механизмов как попасть на «большую землю» северокорейским заключенным, а это практически все граждане КНДР. То есть попасть на войну, а потом сдаться, оставшись живыми в Европе.

Они еще могут уйти и в Южную Корею. Прорабатывается такой вариант, чтобы тех военнопленных, которых пожелают, можно было передать южнокорейским властям, а дальше уже они будут принимать решения. Думаю, многие северокорейские военнослужащие захотят этими шансами воспользоваться.

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