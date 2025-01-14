Самолет Минводы — Минск совершил вынужденную посадку
- 14.01.2025, 15:18
- 1,612
Из-за больного пассажира.
Самолет из Минеральных Вод в Минск вынужденно сел в аэропорту Волгограда, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Сообщается, что пилот самолета рейса AZO6001 Минеральные Воды — Минск в 01.46 14 января доложил о больном пассажире на борту и принятии решения ухода на незапланированный аэродром Волгоград (Гумрак).
Судя по данным столичного аэропорта, самолет Sukhoi Superjet 100−95 прибыл в Минск с опозданием в более чем шесть часов — в 09.40.