закрыть
14 января 2025, вторник, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самолет Минводы — Минск совершил вынужденную посадку

  • 14.01.2025, 15:18
  • 1,612
Самолет Минводы — Минск совершил вынужденную посадку

Из-за больного пассажира.

Самолет из Минеральных Вод в Минск вынужденно сел в аэропорту Волгограда, сообщает  телеграм-канал Aviaincident.

Сообщается, что пилот самолета рейса AZO6001 Минеральные Воды — Минск в 01.46 14 января доложил о больном пассажире на борту и принятии решения ухода на незапланированный аэродром Волгоград (Гумрак).

Судя по данным столичного аэропорта, самолет Sukhoi Superjet 100−95 прибыл в Минск с опозданием в более чем шесть часов — в 09.40.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох