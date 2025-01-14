Муж пропагандистки Симоньян не приходит в сознание 11 14.01.2025, 15:25

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Врачи говорят о состоянии «крайней степени тяжести».

Российский режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, который пережил клиническую смерть, находится в коме и может не выжить, не приходит в себя.

По данным российского пропагандистского издания «Царьград», Тигран Кеосаян продолжает находиться в коме после того, как пережил клиническую смерть, пишет «Главред».

Ранее российский радиоведущий Никита Небылицкий сообщил, что Кеосаян был госпитализирован еще 27 декабря 2024 года. С тех пор режиссер не приходит в сознание. Врачи оценивают его состояние как крайней степени тяжести.

СМИ отмечают, что впервые об проблемах со здоровьем пропагандиста стало известно в 2008 году, когда ему потребовалась срочная операция. С того времени у Кеосаяна установлено семь стентов, и он перенес два инфаркта.

Симоньян отметила, что, несмотря на проблемы со здоровьем, ее муж не отказался от курения. Супруга беспокоилась по этому поводу, подчеркивая, что отказ от вредных привычек мог бы поспособствовать улучшению состояния Кеосаяна.

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