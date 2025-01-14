Politico: Три ключевых шага для вступления Украины в НАТО 14.01.2025, 15:42

Возможность расширения Альянса есть уже сейчас.

Прямо сейчас Россия знает, что все, что ей нужно сделать, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО — это частичная оккупация, пишет Люк Коффи, старший научный сотрудник Института Гудзона, для американского издания Politico (перевод — сайт Charter97.org):

— Очевидно, что избранный президент США Дональд Трамп хочет положить конец войне России против Украины. Естественно, наилучшим решением было бы предоставить Украине необходимое оружие и ресурсы для восстановления контроля над ее международно признанными границами 1991 года. Однако из-за нерешительности и колебаний, США предоставляли Украине лишь минимальную помощь, достаточную для выживания, но не для победы.

В этом нет вины Украины. Это коллективная вина Америки и ее европейских союзников, убежден Люк Коффи:

— Важно учитывать два аспекта: Украина должна быть уверена, что любое мирное соглашение будет справедливым, и что она будет в безопасности от возможных будущих атак России.

Этот аспект особенно важен, поскольку история показывает, что даже если боевые действия только приостановить, Россия, вероятно, попытается довести дело до конца.

Вот почему слова президента Украины Владимира Зеленского о прекращении «горячей фазы» войны в обмен на членство в НАТО приобретают особую значимость. Хотя некоторые отвергнут такой подход, если Украина готова его рассмотреть, то мы тоже должны это сделать, считает старший научный сотрудник Института Гудзона:

— Существует мнение, что США могут попросить Европу направить свои силы в Украину, чтобы избежать прямого участия в будущих военных действиях. Те, кто полагают, что это избавит США от участия в возможных будущих войнах в Европе, заблуждаются.

Идея о том, что французские, британские или немецкие войска могут подвергнуться нападению России без ответа НАТО, немыслима, независимо от того, действуют ли эти войска в рамках миссии НАТО или нет. Такой сценарий приведет к двум возможным последствиям: либо США вмешаются в конфликт напрямую, либо доверие к НАТО сойдет на нет, что поставит под угрозу само существование Альянса.

Вот почему вступление Украины в НАТО может быть оптимальным решением для обеспечения стабильного мира в Восточной Европе, пишет автор.

— Это не только станет мощный сдерживающий фактор против возможной российской агрессии, но уменьшит усилия стран-членов НАТО по обеспечению коллективной безопасности в регионе.

И самое главное, даже если мирный договор оставит часть украинской территории под российским контролем, Украина все равно имеет вполне реалистичный и законный способ для вступлению в НАТО. Однако для того, чтобы это сработало, НАТО и Украине необходимо предпринять три ключевых шага, пишет Люк Коффи:

— Во-первых, в рамках мирного соглашения Украине следует официально пообещать, что она не будет использовать силу для восстановления своих оккупированных территорий. Вместо этого следует сосредоточиться на долгосрочной дипломатии. Это не должно быть проблемой, поскольку Зеленский уже предлагал такую возможность. В качестве примера для подобного обязательства можно использовать декларацию Западной Германии 1954 года перед вступлением в НАТО. В ней страна обязалась не применять силу для воссоединения Германии или изменения своих границ, а также решать все споры мирным путем.

Во-вторых, все международно признанные территории Украины, включая временно оккупированные Россией регионы, будут приглашены к вступлению в НАТО. Однако гарантии безопасности по Статье 5 получат только те регионы, которые находятся за пределами российской оккупации. Статья 6 Североатлантического договора 1949 года определяет зону ответственности НАТО как «Североатлантический район к северу от тропика Рака». Поэтому территории, такие как Гуам и Гавайи (США), Фолклендские острова (Великобритания) и остров Реюньон (Франция), не подпадают под действие Статьи 5, которая регулирует обязательства по коллективной обороне.

Старший научный сотрудник Института Гудзона считает, что Украина не будет первым членом альянса с частичной территорией, исключенной из пункта о коллективной обороне.

— Наконец, и, возможно, самое главное, альянсу необходимо будет внести поправки в Статью 6, чтобы исключить регионы Украины, находящиеся под контролем России. Такая поправка может быть внесена в процессе присоединения страны к альянсу, что является стандартной процедурой для каждого нового члена. Прецеденты, подтверждающие такую практику, уже существуют. Статья 6 была изменена перед вступлением Греции и Турции в 1951 году, а в 1963 году, после обретения независимости Алжира, Североатлантический совет признал, что Статья 6 больше не применяется к алжирским территориям Франции.

Однако есть те, кто не согласится с этим процессом и будет утверждать, что странам запрещено вступать в НАТО до тех пор, пока не решены любые территориальные споры.

Но это распространенное заблуждение, которое коренится в неверном толковании исследования по вопросу о расширении НАТО, которое было опубликовано альянсом в 1995 году, пишет Люк Коффи:

— Более пристальный взгляд на этот документ фактически показывает, что территориальные споры не обязательно препятствуют вступлению страны в альянс, поскольку в исследовании говорится: «Государства, у которых есть этнические споры или внешние территориальные споры ... должны разрешать эти споры мирными средствами в соответствии с принципами ОБСЕ. Разрешение таких споров будет фактором, определяющим, приглашать ли государство присоединиться к альянсу».

Конечно, потенциальные члены в идеале должны разрешать любые нерешенные пограничные споры до вступления в альянс. Но политики должны действовать в реальном мире, а не в мире, в котором они хотели бы быть. Исследование по расширению НАТО ясно указывает, что разрешение территориальных споров будет «фактором» — а не «главным фактором» — при решении о приглашении страны в альянс. Существуют прецеденты, когда страны с пограничными спорами становились членами НАТО. Например, Эстония, которая присоединилась к альянсу в 2004 году, до сих пор не имеет юридически согласованной границы с Россией, а Хорватия, которая присоединилась в 2009 году, до сих пор не разрешила пограничные споры с Сербией.

С момента своего первого расширения в 1952 году политика открытых дверей НАТО значительно укрепила трансатлантическую безопасность. Агрессивные действия России в Грузии, Украине и Молдове, а также бездействие трансатлантического сообщества, фактически позволили Москве установить право вето на дальнейшее расширение НАТО. Прямо сейчас Россия знает, что все, что ей нужно сделать, чтобы предотвратить присоединение Украины к НАТО — это частичная оккупация.

Временное изменение Статьи 6 лишило бы Москву права вето — начиная с Украины. Единственный вопрос в том, есть ли у лидеров по обе стороны Атлантики достаточно воображения и политической воли для этого.

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