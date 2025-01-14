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Хартия 97!
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«У нас вся семья переболела»

  • 14.01.2025, 16:01
  • 1,098
«У нас вся семья переболела»

Белорусы все чаще болеют пневмонией.

В Беларуси резко увеличилось количество заболеваний пневмониями. Официальной информации от Минздрава пока нет, рекомендации также отсутствуют.

Белорусы активно рассказывают о распространении заболевания в TikTok-аккаунте «Хартии’97».

«У меня ребенок сейчас болеет. Пневмония.А начиналось с высокой температуры и небольшого кашля».

«У меня дочка заболела пневмонией, муж заболел и подруга».

«У меня есть пневмония. Но температуры нет. И кашля нет. Пневмонию обнаружили на КТ».

«Я в больнице с 21 декабря».

«У нас в школе болеют 2 учителя. У меня деревенская школа, учителей мало».

«Мой сын переболел — двусторонняя пневмония, температура 41».

«Это правда, сам переболел, много знакомых переболело, большая температура — 38.5. У меня минимальная была, кашель не прекращался кашлял как собака».

«В Борисове болеют и очень много, не забывайте про красную зону, там и люди больные».

«У меня была температура, кашляю, болит жутко горло, а вот месяц назад у нас в городе много у кого была пневмония».

«Это да, сейчас многие пневмонией болеют, к сожалению. Сам через это прошел, да и большинство моих знакомых».

«Месяц выкарабкаться не могу, дало осложнение на уши, слух частично потеряла».

«У меня с воспалением легких. Легких не чувствовал, температура была 40,9».

«У нас вся семья переболела».

«Пневмония, у нас в классе уже 5 человек переболело».

«Вся школа болеет, не врут, просто вы явно живете не в Минске».

«У нас болеет вся семья».

«У четырех человек в классе температура».

@charter97.org В Беларуси растёт число больных с высокой температурой #беларусь #новости #здоровье #поликлиника #медицина #медики #минздрав ♬ оригинальный звук - Хартия97

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