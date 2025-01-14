В Лидском районе дедушка случайно застрелил из ружья малолетнего внука
- 14.01.2025, 16:13
С начала года в Беларуси от внешних причин погибли десять детей.
С начала 2025 года в Беларуси от внешних причин погибли десять детей, рассказали в Генпрокуратуре и привели подробности трагедий.
— В Лидском районе при неосторожном обращении с охотничьим ружьем дед произвел выстрел в малолетнего внука. Ребенок от ранения умер. В Могилеве малыш 2023 года рождения остался без присмотра взрослых, которые находились в другой комнате. В итоге он выпал из окна пятого этажа и от полученных травм скончался. В Минске 16-летний подросток на территории пустующего строения завода в результате манипуляций с проводкой в трансформаторном ящике получил смертельный удар током, — рассказала начальник управления по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Виктория Финевич.
Еще три ребенка погибли в результате ДТП. Один из них был пассажиром, двое — пешеходами.