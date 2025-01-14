Путин не смог защитить суверенитет РФ
- Андрей Окунь
- 14.01.2025, 16:20
Превратив его в бездумную ставку на геополитической доске.
Уходящий на покой Джо Байден напоследок решил хорошенько хлопнуть дверью, чтобы помнили и совсем уж беспомощным стариком не называли. США ввели самые масштабные санкции против российской нефтяной отрасли. Под ограничения попали почти две сотни танкеров теневого флота, нефтяные и страховые компании.
Досталось «Газпром нефти» и лично гендиректору ПАО «Газпром нефть» Александру Дюкову. Также пострадала одна из крупнейших нефтяных компаний России «Сургутнефтегаз». И даже «Росатом», который всё это время оставался вне санкционного давления, задело по касательной: под санкции попали глава госкорпорации Алексей Лихачёв и семь его заместителей.
Ущерб вряд ли окажется сокрушительным, но будет как минимум чувствительным, так как приведёт к перебоям в поставках российской нефти в Индию и Китай, её основных покупателей.
Сразу вспоминаю, как много слов было сказано о защите российского суверенитета. Наше политруководство так беспокоится, что даже во сне видит суверенную, сильную Россию. Суверенную, но без нефти и газа. Они для суверенитета, по всей видимости, не критичная потеря.
С одной стороны, можно сказать, что администрация уходящего президента США сегодня нанесла значительный урон суверенитету России. С другой, что администрация несменяемого президента России не смогла этот суверенитет защитить, превратив его в бездумную ставку на геополитической доске.
Ведь главная проблема кроется не в краткосрочных потерях прибыли от продажи нефти. Речь идёт о потерянных годах, об изоляции всей нефтегазовой отрасли и долгосрочной технологической деградации. Но в России как обычно об этом не беспокоятся. Дожить ещё надо до тех далёких лет, а там как-нибудь вырулим. Вот и вся национальная стратегия.
Андрей Окунь, Telegram