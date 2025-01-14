Украинская Bradley заставила пехоту РФ молиться 14.01.2025, 16:41

Подробности интересного боя на Курщине.

Российские солдаты молились и прятались в подвале церкви Святого Михаила в селе Погребки Курской области РФ, надеясь спастись от огня украинской боевой машины M-2 Bradley, которая работала по вражеской пехоте вблизи храма.

Как пишет Forbes, эта живописная церковь в селе Погребки Курской области стала центром ожесточенных боев между украинскими и российскими войсками.

Украинские подразделения пытаются прорваться через оборону в Погребках, тогда как российские войска стремятся остановить их наступление. Поле боя наполнено звуками стрельбы из автоматических пушек, взрывов сброшенных с дронов бомб, а пехота прячется в подвалах, спасаясь от ударов.

Битва вокруг церкви Святого Михаила является частью более широкого противостояния за территорию, которую украинцы захватили в Курской области еще в августе. Россияне пытаются вернуть эту территорию, однако их усилия наталкиваются на локальные контратаки ВСУ.

Бой за церковь, длившийся около суток, достиг кульминации, когда M-2 Bradley, предположительно из 47-й механизированной бригады Украины, подошла к храму и открыла огонь из 25-миллиметровой пушки. Российские солдаты спрятались в подвале, а один из российских блогеров написал: «Пехота Вооруженных сил Украины пытается добить наших бойцов». При этом он благочестиво процитировал Библию:

«Не бойся, ибо Я с тобою; не бойся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, Я помогу тебе, Я поддержу тебя десницей правды Своей».

Ситуация на фронте остается хаотичной. В Погребках и в целом в Курской области бои чрезвычайно интенсивны, пишет издание. В недавнем штурме россияне потеряли около 400 солдат. Еще 200 северокорейцев погибли во время предыдущей атаки.

M-2 Bradley, вошедшая в Погребки, действовала смело, несмотря на опасность от дронов, постоянно патрулирующих небо.

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