Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста второй половины
- 14.01.2025, 16:45
Есть определенная закономерность.
Факторам, влияющим на выбор второй половины, посвящено немало исследований. В одной из статей сообщалось, что людей привлекают партнеры со схожим словарным запасом. Авторы другой работы проанализировали, как с годами меняются женские представления о желательных качествах спутника жизни, пишет Naked Science.
Новая научная публикация по близкой тематике вышла в журнале Personal Relationships. Психологи и социологи из Чехии, Ирландии и США решили выяснить предпочитаемую разницу в возрасте в начале новых романтических отношений для мужчин и женщин. В основу работы легли данные почти 36 тысяч жителей 28 европейских стран и Израиля, которые поучаствовали в двух волнах исследовательского проекта Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE).
Анализ возрастных различий в парах на момент начала отношений показал, что 25-летние мужчины чаще выбирали спутниц примерно на три года моложе себя, то есть 22-летних. Женщины того же возраста, наоборот, были склонны встречаться с партнерами на три года старше, то есть с 28-летними мужчинами.
Отследив дальнейшие тенденции, ученые установили, что с годами представители сильного пола предпочитали завязывать отношения со все более молодыми женщинами. Возраст последних снижался на один год с каждыми пятью дополнительными годами жизни у мужчин.
Пропорционально расширялся и возрастной разрыв в паре. Таким образом, у 40-летних мужчин предпочитаемая разница в возрасте с новой партнершей увеличивалась до шести лет, у 50-летних — до восьми лет, у 60-летних — до 10 лет. В группе 70- и 80-летних мужчин расхождение достигало 12 и 14 лет.
Похожий, но менее выраженный эффект наблюдали у женщин: после 25 лет они начинали чаще выбирать более молодых мужчин для отношений. Каждые следующие 10 лет жизни у женщин добавляли примерно один год к возрастной разнице с новым романтическим партнером. На столько же уменьшался возраст мужчин.
Поскольку в молодости женщины преимущественно выбирали партнеров постарше, к 50-60 годам возрастные предпочтения у слабого пола смещались в сторону ровесников, а после 60 лет — мужчин моложе на полтора-два года.
Авторы исследования полагают, что выявленные тенденции в плане возраста партнеров связаны с широким спектром эволюционных и социокультурных факторов.