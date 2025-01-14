«Уровень радиации превышал норму в разы» 3 14.01.2025, 17:03

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Белоруска, пострадавшая от аварии на ЧАЭС, волнуется из-за ситуации на БелАЭС.

Вновь появилась информация о неполадках на Белорусской атомной электростанции. Читательница сайта Charter97.org считает, что белорусам стоит вспомнить о трагедии на ЧАЭС:

— Когда-то моя семья жила в Гомеле. Имели мы на то время однушку от завода на последнем этаже многоэтажки. Но были довольны, что не таскаемся по чужим углам, а живем постоянно в квартире. Купили дачу, казалось, вся жизнь впереди. После взрыва на Чернобыльской АЭС мы вышли на парад 1 мая. Было тепло и солнечно. И никто даже и представить не мог, какая случилась трагедия.

После понемногу начала появляться информация о повышенном уровне радиации. И мы нашли устройство и измерили тот уровень на нашем последнем этаже высотки. Он был выше нормы в разы. Мы бросили все и уехали жить к родителям на деревню.

Там пришлось прожить без всех удобств более 10 лет. Но сегодня, оглядываясь, я совершенно не жалею о нашем выборе. Ведь наши соседи, которые остались, всей семьей сегодня пьют гормоны для щитовидной железы, а отец семейства борется с раковым заболеванием.

Сколько же жизней унесла та катастрофа! А затем у пострадавших от трагедии забрали льготы. Шествия на годовщину катастрофы запрещались, чтобы молодежь не знала, не помнила и не чувствовала опасности.

И вот сегодня снова неполадки на станции, снова отсутствие информации и жесткая диктатура. А мнение народа никого не интересует, так как у власти Беларуси находится манкурт, который всеми возможными способами уничтожает белорусское общество.

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