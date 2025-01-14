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Эксперт: НАТО — лучший в мире инструмент безопасности

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  • 14.01.2025, 17:02
Эксперт: НАТО — лучший в мире инструмент безопасности

Страны Балтии могли бы стать более «лакомым кусочком» для России, чем Украина.

Страны Балтии могли бы стать более «лакомым кусочком» для России, чем Украина, но не стали благодаря членству в НАТО. Таким мнением поделился эксперт Центра международных исследований Одесского национального университета им. И. Мечникова Денис Кузьмин сегодня, 14 января, в эфире FREEДОМ.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс в современном мире является самым лучшим инструментом обеспечения безопасности стран-членов, хотя и не дает стопроцентной гарантии.

«На самом деле стопроцентных гарантий ничто не может дать. Напади сейчас Российская Федерация на, не дай бог, какую-то из балтийских стран, что на следующий день полетят американские ядерные ракеты с ударами по объектам в России? Нет, конечно, это совершенно очевидно. И пока статья 5 сработает, и какая будет реакция… Но, тем не менее, мы видим — именно членство в НАТО и в ЕС по сути спасает, и страны Балтии в первую очередь. Очевидно, они могли бы быть более лакомым кусочком для агрессии, а не Украина, но они таковыми не стали именно благодаря членству в НАТО», — сказал эксперт-международник.

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