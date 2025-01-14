Эксперт: НАТО — лучший в мире инструмент безопасности 1 14.01.2025, 17:02

Страны Балтии могли бы стать более «лакомым кусочком» для России, чем Украина.

Страны Балтии могли бы стать более «лакомым кусочком» для России, чем Украина, но не стали благодаря членству в НАТО. Таким мнением поделился эксперт Центра международных исследований Одесского национального университета им. И. Мечникова Денис Кузьмин сегодня, 14 января, в эфире FREEДОМ.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс в современном мире является самым лучшим инструментом обеспечения безопасности стран-членов, хотя и не дает стопроцентной гарантии.

«На самом деле стопроцентных гарантий ничто не может дать. Напади сейчас Российская Федерация на, не дай бог, какую-то из балтийских стран, что на следующий день полетят американские ядерные ракеты с ударами по объектам в России? Нет, конечно, это совершенно очевидно. И пока статья 5 сработает, и какая будет реакция… Но, тем не менее, мы видим — именно членство в НАТО и в ЕС по сути спасает, и страны Балтии в первую очередь. Очевидно, они могли бы быть более лакомым кусочком для агрессии, а не Украина, но они таковыми не стали именно благодаря членству в НАТО», — сказал эксперт-международник.

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