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Генштаб ВСУ: Нанесен самый массовый удар по военным объектам РФ

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  • 14.01.2025, 17:06
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Генштаб ВСУ: Нанесен самый массовый удар по военным объектам РФ

Появился точный список целей.

В ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам россиян на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине РФ, Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан.

В Генштабе отметили, что ВСУ снова успешно атаковали базу хранения нефтепродуктов Комбинат Кристалл в Энгельсе Саратовской области, где недавно потушили пожар, который длился 5 дней после предыдущего удара.

Также поражен Брянский химический завод в городе Сельцо — стратегический объект военно-промышленного комплекса РФ. Здесь изготавливаются боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет Х-59, говорится в сообщении.

«На территории завода наблюдалась вторичная детонация, которая продолжалась несколько часов. Кроме этого, в ходе атаки уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса — Тор и Бук», — отметили в Генштабе.

К выполнению боевой задачи привлекались подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ракетных войск, Воздушных Сил, а также Главного управления разведки Минобороны и СБУ.

Кроме этого, подразделения ГУР и СБУ нанесли удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса РФ Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод Казаньоргсинтез. На обоих объектах загорелся пожар.

«Целенаправленная и систематическая работа по поражению объектов, которые обеспечивают боеприпасами, военной техникой и горюче-смазочными материалами оккупационную армию РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — подытожили в Генштабе.

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