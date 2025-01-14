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Жители Ивацевичей спасли аиста, который не улетел на юг

  • 14.01.2025, 17:17
  • 1,298
Жители Ивацевичей спасли аиста, который не улетел на юг

В МЧС помогли не сразу

Жители Ивацевичей в начале января заметили на улице аиста, который не смог улететь на юга. Птица явно замерзала.

Аиста заметили на улице 70 лет Октября в Ивацевичах 6 января. Он пытался укрыться от снега под домом. 

Очевидцы рассказали, что звонили в МЧС, однако там им ответили, что помочь не могут. Природоохрана тоже взялась за дело не сразу, пишет ivatsevichy_1pr.

В итоге птицу все же спасли. К делу подключились сотрудники МЧС, которые отвезли аиста к ветеринару. После осмотра его передали в республиканский заказник «Выгонощанское», где ему помогут перезимовать.

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