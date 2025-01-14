«Пусть там все боятся»2
- 14.01.2025, 17:24
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Названы две версии убийства контрразведчика ФСБ в Москве.
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман в эфире Radio NV озвучил версии убийства контрразведчика ФСБ в здании Минобороны РФ в Москве.
«Если там уже может работать наше Главное управление разведки, Служба безопасности или какие-то другие структуры, то это очень странно. Я думаю, что вряд ли там был какой-то наш разведчик, который непосредственно зашел в здание [Минобороны] и там совершил эти действия. Скорее всего, это сделал кто-то из других сотрудников этой самой службы, но он был определённым образом приобщён, завербован, если хотите, нашими спецслужбами. <...> Если это наши спецслужбы, то пусть боятся дальше, пусть там все боятся», — отметил Гетьман.
Другой версией является та, которая уже была озвучена в российских пропагандистских СМИ:
«Это может быть исключительно что-то на бытовом уровне, какие-то недоразумения между сотрудниками ФСБ, внутри ФСБ. Хотя, знаете, если было бы недоразумение, то тут что-то не складывается. Если это личная неприязнь, как говорится, то [зачем] убивать непосредственно в здании? Надо подождать, какая будет еще информация, потому что это предварительная горячая информация. Это интересно, очень интересно».
О смерти контрразведчика ФСБ Владимира Фещенко 13 января, сообщило пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам собеседника российского издания РБК, основной версией является убийство по неосторожности, пистолетная пуля попала мужчине в голову.
«Не исключено, что выстрел был произведен в результате ссоры двух мужчин», — отметил источник.
По данным РИА Новости, причиной убийства стал бытовой конфликт с военным, подозреваемый в совершении преступления задержан, возбуждено уголовное дело.