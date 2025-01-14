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«Белтелеком» прекратил вещание одного телеканала в Беларуси

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  • 14.01.2025, 17:25
  • 3,934
«Белтелеком» прекратил вещание одного телеканала в Беларуси

Причину не уточнили, ограничившись лишь коротким уведомлением на официальном сайте.

«Белтелеком» объявил о прекращении вещания одного из телеканалов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Причину, по которой прекратили трансляцию, в компании не уточнили, ограничившись лишь коротким уведомлением на официальном сайте.

Речь идёт о спортивном телеканале «Удар», который недоступен к просмотру с 9 января. Там показывали смешанные единоборства, кулачные бои, кикбоксинг, бокс и т.д. Есть ли шанс на возвращение канала в телевизионную сетку, в «Белтелекоме» также не уточнили. 

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