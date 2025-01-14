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Российский чиновник пожаловался на запах гробов погибших участников войны

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  • 14.01.2025, 17:35
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Российский чиновник пожаловался на запах гробов погибших участников войны
иллюстративное фото

Разразился скандал.

Глава Тимашевского района Краснодарского края РФ Андрей Палий в ходе одного из совещаний в местной администрации выразил недовольство тем, что ему приходится контактировать с родственниками погибших участников вторжения в Украину. «Вы думаете мне легко ходить по всем и чувствовать запах из гроба?», — пожаловался он. Палий добавил, что не намерен «кланяться в ноги матерям» и «нести всякую х*рню», пишет The Moscow Times.

Чиновник отметил, что не считает своим долгом посещать семьи погибших военнослужащих. По его словам, передача медалей и орденов, которые приходят по почте, а также общение с родственниками убитых в Украине солдат и офицеров должны входить в обязанности военкоматов. Однако, как отметил сам Палий, он выполняет эти действия «по-человечески», чтобы «избежать внутренних волнений».

Это не первый случай резких высказываний Андрея Палия в адрес семей участников войны с Украиной. В декабре 2024 года в интернете появилась аудиозапись, на которой он оскорбляет Екатерину Сандецкую — активистку и мать погибшего «героя СВО». В записи чиновник называет Сандецкую «тупорылым животным» и обвиняет ее в «парализации работы администрации».

Сам Палий отрицает обвинения в оскорблении семей погибших. В своем телеграм-канале он назвал распространение подобных материалов «работой на врага» и «попыткой рассорить нас изнутри».

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