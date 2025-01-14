Под Несвижем продают старинную резиденцию Радзивиллов

Под Несвижем продают старинную резиденцию Радзивиллов1
- 14.01.2025, 17:47
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Шанс почувствовать себя магнатом за небольшие деньги.
На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появилась информация о продаже старинной резиденции князей Радзивиллов. Точнее, того, что от нее осталось, пишет Blizko.by.
В объявлении сказано бесхитростно: «Здание административное «Альба». Назначение: здание специализированное иного назначения. Составные части и принадлежности: целое двухэтажное кирпичное здание основного корпуса биомицина П2/к с холодной пристройкой». Продажей занимается компания «Комплекс Лейк».
Но это не просто кирпичное здание, а уцелевшая часть фамильной резиденции князей Радзивиллов в имении Альба под Несвижем. Ее заложил еще в конце 16 века Николай Христофор Радзивилл «Сиротка», который после путешествия по Западной Европе решил у себя в Несвиже соорудить нечто похожее на усадьбу европейского феодала. Освоение Альбы как загородной резиденции Радзивиллы начали в конце XVI века, тогда же был заложен обширный парк.
Самый старый дворец ансамбля, Эремиторий, был построен Николаем Христофором Радзивиллом и был полностью утрачен к XIX веку. Возводившиеся в последующее время дворцы также были разрушены в ходе многочисленных войн.
До наших дней сохранилась только винокурня, построенная в начале 20 века. В ней до сих пор размещалось производство. Здание подверглось многочисленным перестройкам и пристройкам и сейчас находится в очень неприглядном состоянии.
Любопытно, что в охранном обязательстве к лоту написано, что фольварок построен в 22 столетии.
Стартовая цена лота — 12 тысяч рублей. Кроме того, покупатель должен будет оплатить затраты на обслуживание аукционной площадки (3% от суммы лота) и 119 рублей затра. Итого минимальная итоговая цена составит 12.479 рублей, или примерно 3.567 долларов.