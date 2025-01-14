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Роберту Фицо впервые грозит импичмент

  • 14.01.2025, 17:50
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Роберту Фицо впервые грозит импичмент
Роберт Фицо

Против главы словацкого правительства объединилась вся оппозиция.

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо, который в декабре в Москве встречался с российским диктатором Владимиром Путиным, впервые грозит импичмент.

Против главы словацкого правительства объединилась вся оппозиция, пишет во вторник, 14 января, издание Aktuality.

В оппозиции считают, что Фицо отказался от управления страной и вместо этого продолжает преклоняться перед диктаторами.

Как сообщает издание, вотум недоверия намерена выразить объединенная оппозиция, в составе которой Прогрессивная Словакия, Словакия, Христианско-демократическое движение, а также Свобода и солидарность.

В оппозиции подчеркнули, что Роберт Фицо покинул Словакию и вместо того, чтобы оставаться на родине и решать проблемы народа, «он летает по миру, кланяясь диктаторам, наслаждаясь роскошью где-нибудь во Вьетнаме».

«Это оскорбляет наших соседей и партнеров. Он ушел из управления, которое должно происходить здесь, в Словакии», — цитирует издание главу сильнейшего оппозиционного движения «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечка.

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