«Нечто» в Витебске: живет на чердаке, ходит толпой и пыхтит 14.01.2025, 17:57

1,392

Очевидцы записали видео.

Темные дела творятся в Витебске. Читатель «Онлайнера» прислал видео, на котором можно разглядеть, как среди многоквартирных домов «что-то ловко лазит по деревьям», запрыгивает на окрестные дома и, по словам очевидца, «имеет очень хриплое дыхание». Есть идеи, что это и зачем?

Ночь, улица, фонарь, кто-то хрипит. Их шестеро или больше. Белорус достает телефон.

— При мне перелезло с дерева на дерево больше шести штук, — сообщает читатель. — Одно по ветке залезло на крышу 3-этажного жилого дома, посмотрело на меня и побежало дальше по крыше. Есть мнение, что живет на чердаке или в вентиляции.

— Это каменная куница, — опознал зверя зоолог Сергей Шокало.

Этот вид куницы (другое название — белодушка) является самым распространенным в Европе. Людей боится не особо, жить может и в лесу, и в кустах, и, как видим, в Витебске. Активна в основном в темное время. Для любознательных — это улица Герцена, 21. Можно сходить, похрипеть хором в сумерках.

Судя по всему, малоэтажный район со старыми домами и чердаками понравился хищникам: вдоволь голубей, есть отходы человека, открытые форточки для мародерства, удобные пространства для выведения потомства. Возможно, такой выводок и резвится на видео: обычно куницы живут поодиночке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com