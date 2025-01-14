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«Нечто» в Витебске: живет на чердаке, ходит толпой и пыхтит

  • 14.01.2025, 17:57
  • 1,392
«Нечто» в Витебске: живет на чердаке, ходит толпой и пыхтит

Очевидцы записали видео.

Темные дела творятся в Витебске. Читатель «Онлайнера» прислал видео, на котором можно разглядеть, как среди многоквартирных домов «что-то ловко лазит по деревьям», запрыгивает на окрестные дома и, по словам очевидца, «имеет очень хриплое дыхание». Есть идеи, что это и зачем?

Ночь, улица, фонарь, кто-то хрипит. Их шестеро или больше. Белорус достает телефон.

— При мне перелезло с дерева на дерево больше шести штук, — сообщает читатель. — Одно по ветке залезло на крышу 3-этажного жилого дома, посмотрело на меня и побежало дальше по крыше. Есть мнение, что живет на чердаке или в вентиляции.

— Это каменная куница, — опознал зверя зоолог Сергей Шокало.

Этот вид куницы (другое название — белодушка) является самым распространенным в Европе. Людей боится не особо, жить может и в лесу, и в кустах, и, как видим, в Витебске. Активна в основном в темное время. Для любознательных — это улица Герцена, 21. Можно сходить, похрипеть хором в сумерках.

Судя по всему, малоэтажный район со старыми домами и чердаками понравился хищникам: вдоволь голубей, есть отходы человека, открытые форточки для мародерства, удобные пространства для выведения потомства. Возможно, такой выводок и резвится на видео: обычно куницы живут поодиночке.

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