«Путин сталкивается с мучительной дилеммой»
- 14.01.2025, 18:07
В США рассказали, видят окончание войны в Украине.
В США считают, что завершить войну в Украине можно путем переговоров. Для этого Киев и будущая администрация в Вашингтоне имеют достаточные рычаги влияния. Зато сокращение помощи или принудительное перемирие приравниваются к капитуляции.
Об этом говорится в колонке министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена для The New York Times.
Они подчеркнули, что Россия несет значительные потери — до 1500 солдат ежедневно — ради захвата небольших территорий. Всего в войне погибли или получили ранения более 700 тысяч российских военных.
«Теперь он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) все чаще сталкивается с мучительной дилеммой: либо нести большие потери за минимальные достижения, возможно, приказать мобилизацию, которая повлечет внутреннюю нестабильность, или серьезно договориться с Украиной о прекращении его войны», — говорится в колонке.
В то же время США и их союзники за последние месяцы увеличили объемы военной помощи Украине. Киев получает сотни тысяч артиллерийских снарядов, дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, бронетехнику и ракеты «воздух — земля».
Кроме того, Запад поддерживает Украину экономически и усиливает санкции против России. Как отмечают Остин и Блинкен, инфляция в РФ превысила 9% и продолжает расти. Несмотря на то, что около 40% российского бюджета тратят на войну, Кремль не может обеспечить производство достаточного количества ресурсов для своих военных нужд.
«Путин сжег почти две трети средств на черный день, которые Россия накапливала в течение десятилетий, ограбив будущее страны, чтобы преследовать ее имперское прошлое», — говорится в материале.
США считают, что оказанная помощь создала возможности для Украины и будущей администрации под руководством Трампа повлиять на завершение войны и достичь мира. Этот мир должен гарантировать способность украинцев защищать свою территорию, противодействовать российской агрессии и обеспечивать развитие страны.
По мнению Остина и Блинкена, использование этих возможностей является ключевым для «мира через силу». В то же время они предостерегают, что сокращение помощи или принудительное прекращение огня позволит Кремлю перегруппироваться и возобновить агрессию.
«Это был бы мир через капитуляцию, который не был бы миром вообще», — заявили Остин и Блинкен.
Они подчеркнули важность политики мира через силу для сохранения Украины и обеспечения национальной безопасности США. Они призвали Вашингтон и союзников продолжать поддержку Киева и параллельно укреплять позиции для будущих переговоров, которые должны завершить войну.