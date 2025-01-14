Суд по просьбе белоруса пересчитал ему алименты, но потом изменил решение 14.01.2025, 18:09

Дело в поездках за границу.

Супруги развелись в 2023-ем году, их двое несовершеннолетних детей стали жить с матерью. Суд решил, что мужчина должен платить в качестве алиментов 19,6 базовой величины — такая привязка была связана с его работой водителем в Польше.

Потом отец несовершеннолетних попросил суд назначить в качестве алиментов 33% от его доходов. Он объяснил это тем, что в марте 2024 года уволился из организации в Польше. Суд Октябрьского района Гродно согласился с этим.

«Прокурор Гродно не согласился с таким решением и с целью защиты прав несовершеннолетних принес на него апелляционный протест, поскольку мужчина скрывает сведения о своем доходе, который получает за пределами Беларуси, а это делает затруднительным взыскание с него алиментов в процентном отношении к заработку и иному доходу», — сообщает прокуратура.

Несмотря на увольнение, мужчина продолжал систематически выезжать из Беларуси на длительный период. Во время процесса он не оспаривал то, что бо́льшую часть времени проводит на работе на территории Евросоюза.

Задолженности по алиментам у него не было, в прокуратуре посчитали: это указывает, что у него есть средства для уплаты алиментов в ранее установленном размере.

Протест прокурора удовлетворен, решение суда первой инстанции отменили.

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