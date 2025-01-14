В Беларусь из Китая привезли электрический eπ007 в максимальной комплектации 14.01.2025, 18:25

Названа цена.

Топовая версия полноприводного электрического лифтбэка eπ007 имеет мощность 544 л. с. и оснащена подъемными передними дверьми. В максимальной комплектации машина продается за 102 тыс. рублей, пишет «Онлайнер».

— Топ-версия модели получила ярко-красные суппорты высокоэффективной тормозной системы Energy π, созданной в сотрудничестве с Brembo, и новые двухцветные литые диски Perfomance R19 с алмазной шлифовкой. Полноприводный eπ007 540 4WD имеет мощность 544 л. с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды. Он обладает запасом хода 540 км. Емкость батареи CATL составляет 70,26 кВт·ч, а расход электроэнергии — 14,9 кВт·ч на 100 км. Время быстрой зарядки батареи от 30 до 80% занимает всего 26 минут, — рассказали в компании «Автопромсервис», которая является официальным импортером Dongfeng в Беларуси.

Сообщается также, что электромобиль прошел более 2 млн км ресурсных испытаний.

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