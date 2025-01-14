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Newsweek: У Трампа есть мощный инструмент для давления на Путина

  • 14.01.2025, 18:24
Newsweek: У Трампа есть мощный инструмент для давления на Путина
Дональд Трамп

Последние санкции могут значительно навредить Москве.

Российский энергетический сектор пережил ряд событий, которые нанесли урон экспорту нефти. После санкций США ключевые торговые партнеры Москвы, а именно Китай и Индия, закрыли свои порты для российских танкеров.

Немецкий энергетический аналитик Том О’Доннелл заявил Newsweek, что последние санкции могут значительно навредить Москве, а санкции против российской нефти могут стать ключевым оружием, которое избранный президент Дональд Трамп может использовать в качестве рычага давления на Владимира Путина.

Эксперт отметил, что танкеры, которые застряли в море, свидетельствуют о том, что санкции от 10 января оказались более эффективными, чем ограничение цен на нефть, особенно в условиях сокращения экспорта российской нефти из-за квот ОПЕК+ и избыточного предложения на рынке.

По его словам, Трамп хочет надавить на Путина, чтобы добиться соглашения о прекращении войны, он может ввести санкции на экспорт нефтепродуктов из России.

«Новые санкции, введенные против России, кажутся весьма значительными. Если Дональд Трамп действительно хочет навредить России, то в рамках своего стремления заключить сделку с Путиным он может просто наложить санкции на экспорт нефтепродуктов из России, особенно с российских экспортных терминалов, расположенных на западе. Это может оказаться губительным для российского экспорта и российских экспортных доходов», - объяснил О'Доннелл.

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