Newsweek: У Трампа есть мощный инструмент для давления на Путина
- 14.01.2025, 18:24
Последние санкции могут значительно навредить Москве.
Российский энергетический сектор пережил ряд событий, которые нанесли урон экспорту нефти. После санкций США ключевые торговые партнеры Москвы, а именно Китай и Индия, закрыли свои порты для российских танкеров.
Немецкий энергетический аналитик Том О’Доннелл заявил Newsweek, что последние санкции могут значительно навредить Москве, а санкции против российской нефти могут стать ключевым оружием, которое избранный президент Дональд Трамп может использовать в качестве рычага давления на Владимира Путина.
Эксперт отметил, что танкеры, которые застряли в море, свидетельствуют о том, что санкции от 10 января оказались более эффективными, чем ограничение цен на нефть, особенно в условиях сокращения экспорта российской нефти из-за квот ОПЕК+ и избыточного предложения на рынке.
По его словам, Трамп хочет надавить на Путина, чтобы добиться соглашения о прекращении войны, он может ввести санкции на экспорт нефтепродуктов из России.
«Новые санкции, введенные против России, кажутся весьма значительными. Если Дональд Трамп действительно хочет навредить России, то в рамках своего стремления заключить сделку с Путиным он может просто наложить санкции на экспорт нефтепродуктов из России, особенно с российских экспортных терминалов, расположенных на западе. Это может оказаться губительным для российского экспорта и российских экспортных доходов», - объяснил О'Доннелл.