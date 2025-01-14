Футболиста «Севильи» задержали за намеренное получение желтых карточек 2 14.01.2025, 19:04

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Кике Салас (Фото: Gualter Fatia / Getty Images)

Он получал «горчичники» ради заработка на ставках.

Испанская полиция задержала защитника «Севильи» Кике Саласа по подозрению в том, что он специально получал желтые карточки в матчах чемпионата страны. Об этом сообщает El Confidencial.

Футболист сделал заявление перед судьей, затем его отпустили, и Салас уехал на тренировку «Севильи», отмечает Marca.

Помимо 22-летнего Саласа, по делу проходят еще двое молодых людей, которые, как полагают следователи, входят в круг его доверенных лиц. Предполагается, что футболист «Севильи» договорился с ними, что будет специально получать желтые карточки в матчах Ла Лиги, а они делали ставки у букмекеров.

В настоящее время расследование сосредоточено на нескольких матчах в конце прошлого сезона, которые для «Севильи» ничего не значили. Салас получил десять желтых карточек в прошлом сезоне, причем семь из них — в течение последних девяти туров. Он был самым предупреждаемым игроком Ла Лиги в тот период.

Саласу может грозить срок за мошенничество от шести месяцев до трех лет. В декабре прошлого года игрок продлил контракт с «Севильей» до 2029-го. В нынешнем сезоне Салас провел 16 матчей и сделал две голевые передачи.

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