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Пропагандисты «омолодили» дряхлеющего Лукашенко на 20 лет

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  • 14.01.2025, 19:13
  • 8,580
Пропагандисты «омолодили» дряхлеющего Лукашенко на 20 лет

Пытаются обмануть время.

Во вторник, 14 января, лукашенковские газеты опубликовали предвыборные программы «кандидатов» в президенты Беларуси. В программе Александра Лукашенко обращает на себя внимание не текст, а фото — ретушь заметна даже невооруженным глазом. «Зеркало» решило сравнить, как в реальности сейчас выглядит Лукашенко и каким его решил показать его предвыборный «штаб».

Скриншот предвыборной программы Александра Лукашенко, опубликованной в госгазете «Звязда»

Фото диктатора — это, похоже, новый уровень ретуши. Редакторы откровенно перестарались с фотошопом и «омолодили» Лукашенко лет на 20.

Фотография из предвыборной программы Александра Лукашенко, опубликованной 14 января 2025 года в госгазете «Звязда»

ГосСМИ часто показывают диктатора свежее, чем он выглядит в реальности (причем иногда явно перегибают палку).

На фотографиях из прошлых предвыборных программ он тоже выглядит младше своего возраста. Но не настолько: к 2025 году кандидат будто бы начал светиться.

Фотографии из предвыборных программ Александра Лукашенко. Слева — в 2015 году, справа — в 2020 году. Фото: СБ, «Звязда»

А как Лукашенко выглядит на самом деле?

ГосСМИ и пресс-служба часто «подправляют» фото Лукашенко (и не только его). Однако реальную внешность узурпатора можно увидеть на видео, а также на фото иностранных корреспондентов.

Ниже — несколько изображений политика за последние месяцы.

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