Пропагандисты «омолодили» дряхлеющего Лукашенко на 20 лет

Пропагандисты «омолодили» дряхлеющего Лукашенко на 20 лет16
- 14.01.2025, 19:13
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Пытаются обмануть время.
Во вторник, 14 января, лукашенковские газеты опубликовали предвыборные программы «кандидатов» в президенты Беларуси. В программе Александра Лукашенко обращает на себя внимание не текст, а фото — ретушь заметна даже невооруженным глазом. «Зеркало» решило сравнить, как в реальности сейчас выглядит Лукашенко и каким его решил показать его предвыборный «штаб».
Фото диктатора — это, похоже, новый уровень ретуши. Редакторы откровенно перестарались с фотошопом и «омолодили» Лукашенко лет на 20.
ГосСМИ часто показывают диктатора свежее, чем он выглядит в реальности (причем иногда явно перегибают палку).
На фотографиях из прошлых предвыборных программ он тоже выглядит младше своего возраста. Но не настолько: к 2025 году кандидат будто бы начал светиться.
А как Лукашенко выглядит на самом деле?
ГосСМИ и пресс-служба часто «подправляют» фото Лукашенко (и не только его). Однако реальную внешность узурпатора можно увидеть на видео, а также на фото иностранных корреспондентов.
Ниже — несколько изображений политика за последние месяцы.